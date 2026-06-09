Солнечную ферму построили на болоте — и туда неожиданно вернулись птицы

Ряды конструкций, провода, техническая площадка, никаких сюрпризов.

Но в Германии учёные заметили неожиданную вещь: на солнечной ферме, построенной на восстановленном торфянике, птиц оказалось не меньше, а местами даже интереснее, чем на соседних сельскохозяйственных полях.

Речь идёт о площадке на севере Германии. Там осушенное раньше болото начали снова насыщать водой, а сверху разместили солнечные панели. Получился странный на первый взгляд гибрид: не совсем дикое болото, не совсем фермерское поле и не просто электростанция.

И именно он привлёк птиц.

Исследователи сравнили 30-гектарный солнечный парк с двумя соседними полями, которые регулярно косили на сено. Общее количество видов было примерно похожим, но состав оказался другим. На солнечной площадке появились не только обычные птицы открытых пространств, но и виды, связанные с влажными местами и небольшими зарослями.

Там фиксировали белых трясогузок, камышовых овсянок, серых цапель, а также птиц, которым подходят кустарники и небольшие деревья. Сами солнечные панели для некоторых из них, похоже, стали чем-то вроде удобных насестов.

Учёные даже сфотографировали на панелях лугового конька — небольшую буроватую птицу, которая в Германии считается находящейся под угрозой.

Почему это важно?

Торфяники — одни из крупнейших природных хранилищ углерода на суше. В них содержится больше углерода, чем во всех лесах планеты вместе взятых. Но когда такие земли осушают под сельское хозяйство, древний торф начинает разлагаться и десятилетиями выбрасывает углекислый газ.

Идея восстановить воду на таких участках звучит красиво, но у неё есть простая проблема: люди, которые владеют землёй, должны на чём-то зарабатывать.

Солнечные фермы могут стать одним из вариантов. Земля снова удерживает воду, выбросы снижаются, птицы получают новое место обитания, а владелец получает доход от электричества.

Правда, учёные сразу предупреждают: это не означает, что солнечные панели нужно ставить на здоровые природные болота. Речь идёт именно о сильно повреждённых, осушенных торфяниках, которые уже использовались человеком.

Но сам результат выглядит неожиданно оптимистично.

Иногда электростанция может оказаться не только источником энергии, но и способом вернуть жизнь туда, где её стало меньше.