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Сокращать, так сокращать! Оппозиция предлагает ликвидировать Министерство климата

Редакция PRESS 29 апреля, 2025 14:43

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Оппозиционный "Объединенный список" (ОС) предлагает упразднить Министерство климата и энергетики (МКЭ), сообщили агентству ЛЕТА в политическим объединении.

Депутаты ОС подали поправки к закону об устройстве Кабинета министров, предусматривающие упразднение КМЭ в целях уменьшения бюрократии, административной нагрузки и получения дополнительных средств для укрепления обороноспособности страны.

Оценка работы МКЭ за почти полтора года показывает, что создание такой министерской должности и министерства было дорогостоящей ошибкой, не принесшей никаких полезных результатов. Это не помогло решить проблему дублирования функций, так как функции КМЭ, Министерства умного управления и регионального развития и Министерства экономики продолжают дублироваться как по вопросам климата, так и по вопросам энергетики, заявили депутаты ОС.

"КМЭ стало символом того, как бюрократия растет и тратит деньги, не решая проблем. При создании министерства было дано четкое обещание, что процесс будет осуществляться без дополнительных затрат. Однако эти обещания не были выполнены: расходы выросли, система управления неясна, а общество не уверено в смысле существования министерства", - сказал лидер парламентской фракции ОС Эдгар Таварс.

MКЭ было создано в начале 2023 года и переняло энергетическую политику от Министерства экономики и политику в области климата от Министерства умного управления и регионального развития. Министром климата и энергетики является Каспарс Мелнис (Союз зеленых и крестьян).

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