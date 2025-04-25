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Собаки на юрмальском пляже: горожане разделились на два лагеря

© LETA 25 апреля, 2025 10:55

Новости Латвии 0 комментариев

С апреля по конец октября на юрмальском пляже запрещено находиться с домашними животными - выгуливать и купать, независимо от того, есть ли у собаки намордник или нет. В четверг, 24 апреля, Юрмальская городская дума рассмотрела инициативу, поданную в январе на платформе "manabalss.lv", - разрешить выгул домашних животных на определенной территории Юрмальского пляжа круглый год. В середине апреля на той же платформе появилась противоположная инициатива - запретить на нахождение на пляже с домашними животными в любое время.

В настоящее время в соответствии с обязательными правилами Юрмальской думы "Правила содержания домашних (комнатных) животных на административной территории города Юрмалы" на пляжах с собаками разрешено находиться с 1 ноября по 31 марта. При этом собака должна быть на поводке.

В январе портал "Delfi" сообщал о несоблюдении обязательных правил. Читательница прислала в редакцию фотографии собак, свободно бегающих по пляжу. По ее словам, животные пугают детей, а полиция зачастую предпочитает "не замечать" нарушений.

С января 1569 человек подписались под инициативой разрешить выгул домашних животных круглый год на одном из участков Юрмальского пляжа - в Лиелупе или Кемери. Автор инициативы Алла Дитля считает, что действующие ограничения несоразмерны и создают ненужную нагрузку как на муниципальную полицию, так и на владельцев животных.

В середине апреля на платформе "Manabalss.lv" начался сбор подписей под инициативой о полном запрете выгула собак на пляжах Юрмалы. "Очевидно, что у полиции нет возможности постоянно следить за каждым владельцем собаки и следить, не спущена ли собака с поводка, убраны ли с пляжа собачьи экскременты и куда они выброшены", - утверждает автор инициативы Виталий Катин.

"Владельцы собак часто держат своих собак на поводке, когда идут на пляж, но, если не видят полицию, отпускают собаку". Тема слишком деликатная, чтобы рисковать принятием конкретного решения до выборов, намеченных на июнь. Если инициативе Виталия Катина удастся собрать необходимое количество подписей, ее рассмотрит уже следующий созыв думы.

(Delfi.lv)

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