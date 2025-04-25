Тепла пока не будет: прогноз на новую неделю

В эти выходные ожидается слабая переменная облачность, в субботу ожидаются кратковременные осадки и порывы северо-западного ветра до 10-15 метров в секунду. Минимальная температура воздуха составит 0..-4 градуса, на побережье 0..+4 градуса. В субботу воздух прогреется до +6..+10 градусов, а в воскресенье днем ​​температура поднимется на градус выше.

На следующей неделе ожидаются дожди и порывистый ветер. Самыми теплыми днями недели, вероятно, станут вторник и пятница, когда температура воздуха поднимется до +12..+17 градусов, местами на побережье она не превысит +9 градусов. В самые холодные ночи на следующей неделе и через неделю местами возможны заморозки и мокрый снег.