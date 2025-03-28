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Силиню наградят премией Киссинджера: за что?

© LETA 28 марта, 2025 07:56

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LETA

Премьер-министру Латвии Эвике Силине сегодня в Берлине будет вручена премия Генри Киссинджера, сообщили в Государственной канцелярии.

Премия Генри Киссинджера также будет вручена бывшему премьер-министру Эстонии Кае Каллас и бывшему премьер-министру Литвы Ингриде Шимоните за их вклад в развитие трансатлантических отношений, сообщили в Госканцелярии.

Премия Генри Киссинджера - это ежегодная награда, присуждаемая с 2007 года Американской академией в Берлине выдающимся американским или европейским дипломатам за их вклад в укрепление трансатлантических отношений, сообщается на сайте Американской академии в Берлине.

Премия названа в честь Киссинджера, который был лауреатом Нобелевской премии мира, советником по национальной безопасности в администрации президента США Ричарда Никсона и государственным секретарем при президентах Никсоне и Джеральде Форде.

Как видный деятель международной дипломатии и внешней политики США, Киссинджер активно содействовал разоружению и разрядке в послевоенный период, налаживая диалог между ведущими мировыми державами. Этот диалог способствовал окончанию холодной войны и воссоединению Германии.

В 2023 году премию Генри Киссинджера получил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, в 2022 году - президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, в 2020 году - канцлер Германии Ангела Меркель.

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Вырывали друг у друга из рук: как покупатели в Lidl делили дешевое мясо. ВИДЕО

Важно 10:20

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В соцсетях опубликовали кадры, на которых видно, как в одном из магазинов Lidl толпа делит... акционное мясо. Люди вырывали упаковки друг у друга из рук. Набирали сколько могли унести.

В соцсетях опубликовали кадры, на которых видно, как в одном из магазинов Lidl толпа делит... акционное мясо. Люди вырывали упаковки друг у друга из рук. Набирали сколько могли унести.

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Следующие несколько дней будут теплыми: прогноз

Новости Латвии 10:18

Новости Латвии 0 комментариев

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В ближайшие дни в Латвии ожидается сравнительно теплая погода, на побережье будет прохладнее, а в конце следующей недели возможна волна похолодания, прогнозируют синоптики.

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Под видом игрушек: на таможне обнаружены оптические прицелы из Гонконга

Важно 10:16

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Сотрудники таможенного управления Государственной налоговой службы (СГД) на пункте таможенного контроля аэропорта при досмотре курьерских отправлений, полученных из Гонконга, обнаружили вместо задекларированных игрушечных аксессуаров 34 поддельных оптических прицела, сообщили в СГД.

Сотрудники таможенного управления Государственной налоговой службы (СГД) на пункте таможенного контроля аэропорта при досмотре курьерских отправлений, полученных из Гонконга, обнаружили вместо задекларированных игрушечных аксессуаров 34 поддельных оптических прицела, сообщили в СГД.

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Латышские СМИ 10:05

Латышские СМИ 0 комментариев

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На платформе социальных сетей “X” разгорелась бурная дискуссия по поводу строительства мечети в Риге. Вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс активно высказывался по этому вопросу, вызвав ещё больший общественный резонанс.

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Труп учительницы нашли в лесу под Елгавой: преступления 50-х

Важно 09:56

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Это уголовное дело тогда получило широкую огласку в прессе. Дело происходило в Елгаве в конце 50-х годов прошлого века. Произошло убийство, а местные опера, особо не заморачиваясь, увлеклись реализацией наиболее легкой версии и обвинили в совершении преступления невиновного человека, добившись после жестких допросов от него признания. При этом на след истинного убийцы вышли совершенно случайно. Его судили на трехдневном открытом процессе в только что построенном двухэтажном городском Доме культуре и приговорили к высшей мере наказания - расстрелу. Автор статьи «Правосудие восторжествовало", опубликованной в газете «Советская молодежь", всячески подчеркивал справедливость и прозорливость советских правоохранительных служб, которые не допустили судебной ошибки.

Это уголовное дело тогда получило широкую огласку в прессе. Дело происходило в Елгаве в конце 50-х годов прошлого века. Произошло убийство, а местные опера, особо не заморачиваясь, увлеклись реализацией наиболее легкой версии и обвинили в совершении преступления невиновного человека, добившись после жестких допросов от него признания. При этом на след истинного убийцы вышли совершенно случайно. Его судили на трехдневном открытом процессе в только что построенном двухэтажном городском Доме культуре и приговорили к высшей мере наказания - расстрелу. Автор статьи «Правосудие восторжествовало", опубликованной в газете «Советская молодежь", всячески подчеркивал справедливость и прозорливость советских правоохранительных служб, которые не допустили судебной ошибки.

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Сейм поддержал частичный запрет на унаследование недвижимости в Латвии гражданами России и Белоруссии

Выбор редакции 09:47

Выбор редакции 0 комментариев

Сейм Латвии во втором чтении одобрил новый закон об ограничении сделок, угрожающих национальной безопасности. Среди прочего, документ предусматривает, что граждане России и Беларуси смогут унаследовать недвижимость в Латвии только при родстве до четвёртой степени включительно.

Сейм Латвии во втором чтении одобрил новый закон об ограничении сделок, угрожающих национальной безопасности. Среди прочего, документ предусматривает, что граждане России и Беларуси смогут унаследовать недвижимость в Латвии только при родстве до четвёртой степени включительно.

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РФ планирует нападение на Балтию: немецкая разведка

Важно 09:36

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Россия может напасть на одну из стран НАТО в ближайшие несколько лет и вооружается, готовясь к будущему конфликту с Западом. Такой вывод делают в ФРГ на основании нового анализа данных немецкой разведки и бундесвера.

Россия может напасть на одну из стран НАТО в ближайшие несколько лет и вооружается, готовясь к будущему конфликту с Западом. Такой вывод делают в ФРГ на основании нового анализа данных немецкой разведки и бундесвера.

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