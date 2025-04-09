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Силиня обратилась к Эстонии и Литве с предложением «скинуться» на airBaltic

© LETA 9 апреля, 2025 11:15

Бизнес 0 комментариев

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня ("Новое Единство") политически обратилась к правительствам Эстонии и Литвы с предложением рассмотреть возможность участия в планируемом первичном публичном размещении акций (IPO) авиакомпании "airBaltic", пишет ЛЕТА.

В интервью TV3 Силиня отметила, что пока не знает ответа соседей, но латвийское правительство будет стараться двигаться в этом направлении.

Из слов Силини можно было понять, что именно успешное IPO "airBaltic" было как главной задачей для отстранённого главы авиакомпании Мартина Гаусса, так и ключевым условием для нового руководства.

Отвечая на вопрос, поддерживала ли она смену Гаусса, Силиня заявила, что "airBaltic" уже длительное время сталкивалась с трудностями. Руководству компании дважды не удалось должным образом подготовить и реализовать IPO, поэтому сначала был заменён совет предприятия, а затем новый совет оценил работу председателя правления. У Силини не было оснований сомневаться в этом решении, которое последовало после выражения недоверия со стороны Министерства сообщения.

Отвечая на вопрос, не повлияет ли отстранение Гаусса негативно на IPO, Силиня выразила мнение, что прямого влияния быть не должно, так как дело не только в одном руководителе — есть множество факторов. В любом случае, по её словам, необходимо было искать решение сложившейся ситуации.

Премьер подчеркнула, что государство в данный момент не может напрямую инвестировать в "airBaltic", так как это запрещено требованиями Еврокомиссии. Соответственно, государство не может быть единственным покупателем на IPO — в нём должны участвовать и другие инвесторы.

Из сказанного Силиней можно было понять, что имеются и претензии к рентабельности деятельности "airBaltic".

"Вопрос в том, почему у "airBaltic" так много таких расходов, которые вызывают у нас вопросы, — рассуждала Силиня. — Нам важно, чтобы у авиакомпании был стратегический партнёр, но не любой ценой. (...) Нам важно согласовать расходы с нашими возможностями. (...) Приход "Lufthansa" — это хорошо, но нам нужно пересмотреть стратегию авиакомпании, чтобы понять, во сколько она нам обходится".

Силиня ожидает от Министерства сообщения нового стратегического видения развития "airBaltic", при котором компания останется стратегическим предприятием государства, но при этом её расходы будут сбалансированы с бизнес-планом. Также можно было понять, что премьер ожидает анализа направлений полётов — все ли они являются рентабельными.

Премьер выразила пожелание, чтобы новый руководитель или круг кандидатов на эту должность обозначились уже в мае.

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