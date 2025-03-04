Шлесерс: чтобы поднять бюджет обороны, придётся кое-что сократить. Есть пара предложений

«Я должен поблагодарить его, потому что Европа больше готова финансировать свою безопасность», - цитирует его LSM. Шлесерс сказал, что его партия в Сейме поддержит предложение коалиции о выделении большего финансирования на оборону Латвии.

«Мы поддержим такие решения, но коалиция должна наконец начать действовать, сократить [прочие] расходы. Наша безопасность находится под угрозой, потому что мы живем в долг. Если мы должны увеличить [финансирование обороны], то нам придется что-то сократить», - сказал политик.

Он отметил, что расходы государственного бюджета можно сократить за счет упразднения Фонда общественной интеграции. А также за счет сокращения числа государственных органов, занимающихся управлением недвижимостью. «Наконец, мы должны начать сокращать белых воротничков-бюрократов. Учителя, медики, полицейские - им нужно платить больше», - считает Шлесерс.