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Сдача ушла на чай: как Bolt списывает деньги в пользу курьеров

Редакция PRESS 16 июня, 2025 15:45

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Всё больше людей соцсетей делятся своим разочарованием от сервиса Bolt Food — и, кажется, проблема не в случайных сбоях, а в системном равнодушии. Недавняя публикация пользователя Армандса в социальной сети Threads вызвала волну откликов — сотни людей узнали в его истории свои собственные неудачные заказы.

Армандс пишет:

«Сегодня вечером мы решили заказать горячие суши из GanBei в Akropole через приложение Bolt Food. Заказали, ожидаем доставку — 35–40 минут. Через полчаса пишет курьер: мол, из-за проблем в приложении не может забрать заказ, ждёт ответа от поддержки. В итоге через 1 час 20 минут приезжает улыбающийся курьер. Сумма — 33,06 евро. Даю 50-евровую купюру. Курьер в приложении отмечает, что я оплатил 0 евро, и на моём Bolt-балансе появляется долг. Обращаюсь в поддержку.

Оказывается, сдачу теперь не возвращают, а она автоматически считается “чаевыми” курьеру. После долгих переписок деньги всё-таки возвращают на баланс. Еда, конечно, уже холодная. Поддержка отвечает: за качество еды отвечает ресторан, не мы. Хотя GanBei свою часть сделки выполнил — приготовили как надо.

Пишу снова — извиняются и... исчезают. Снова пишу — новый оператор с новым «нам жаль» и тоже исчезает. Раньше, наверное, и правда было лучше — консультанты хоть старались помочь. Сейчас — очень плохой сервис», - рассказывает недовольный клиент.

В комментариях под его постом всплыли — десятки историй о подобных случаях: 

«Bolt Food — это ужас. Заказали в 19:00, а принесли в час ночи! Хотя мы отменили заказ ещё в 22:00, потому что пошли спать. А еду нам просто оставили у дверей до утра».

«Больше ничего через Bolt не закажем. Курьер молча оставил заказ у двери. В результате — холодная еда. А виноват, по их мнению, ресторан».

«Однажды из двух пакетов через Bolt market доставили только один. Поддержка сказала: “ничего сделать не можем”. Я говорю, - ок, тогда возвращайте деньги. Никто ничего не ответил. В итоге пришлось оформлять новый заказ. В итоге ко мне приехали два курьера — один со вторым заказом, а другой — с тем, который собрал Bolt Market. А Bolt Market в качестве компенсации положил упаковку из шести больших бутылок воды. Курьер с улицы Гертрудес до улицы Стрелниеку якобы пришел пешком и спросит, нет ли у меня 5 евро, чтобы дать ему на чай, потому что он шёл пешком. Я подумал — безумие. Жду заказ и курьер САМ ПРОСИТ заплатить ему сверху... Не знаю, похоже, у Bolt там какое-то своеобразное понятие сервиса».

"На днях мой муж поссорился со службой поддержки Bolt. Мы заказали суши, их принесли. Первый сюрприз - 7 комплектов палочек для еды, 3 баночки имбиря и 2 баночки соевого соуса. Для 70 штук суши. Далее... Смотрим на суши, видно, что авокадо внутри испорченое, и так в половине суши. Мы пишем в поддержку, что это не нормально. На что служба поддержки отвечает - это спелый авокадо, а дополнительный соевый соус мы не заказывали. На вопрос, почему тогда так много палочек, ответа так и не последовало".

«У Bolt всегда есть какая-то проблема 8x из 10, обычно решаемая. Кроме одной, которую решить нельзя... Fazenda... Мне вместо говяжьих щёк принесли куриное филе, я написал в Bolt, они вернули мне деньги за порцию, хотя я даже не просил... Всё, я больше не могу заказать свою любимую порцию, потому что заведение отказывает мне через приложения. Я также не могу заказать там столик, они даже не отвечают мне. Мой номер телефона, вероятно, в чёрном списке».

Где граница между “неповезло” и “проблема в системе”?

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