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Российских денег на пенсии до сих пор нет: Минблаг

© Lsm.lv 25 апреля, 2025 09:30

Новости Латвии 0 комментариев

Почти 10 тысяч жителей Латвии не получили российские пенсии за первый квартал этого года — деньги просто не поступили. Власти пытаются выяснить причины и добиться выплаты средств, общая сумма которых превышает 3,5 млн евро, сообщает rus.lsm.lv со ссылкой на ЛР4.

Ситуацию прокомментировал государственный секретарь Министерства благосостояния Латвии Ингус Алликс:

-Мы до сих пор не получили списки выплат из пенсионного фонда России за первый квартал. Эта сумма должна составлять более 3,5 миллионов евро. В начале апреля нам была перечислена какая-то загадочная сумма в 21 000 евро, но без указания, кому и на какие цели. И мы, и Агентство государственного социального страхования направили запрос в пенсионный фонд России, чтобы выяснить, что это за деньги. Ответа пока нет. Министерство иностранных дел также дважды вызывало временного поверенного в делах России для разъяснения ситуации.

Что ж, тот факт, что 21 000 были переведены, доказывает, что разговоры о том, что во всем виноваты санкции, не соответствуют действительности. Санкции не распространяются на эти пенсионные деньги. Очевидно, есть какие-то другие, неизвестные нам причины.

...Алликс отметил, что в этом случае речь идет не о гражданах России, а о гражданах Латвии, которые в свое время работали в РФ.

«Таких людей у нас насчитывается 9 000 человек. Около 4 000 из них имеют также и латвийскую пенсию, некоторые находятся в трудоспособном возрасте и работают. И лишь для небольшой части этих людей российская пенсия — это единственный источник дохода. Конечно, если у человека нет средств к существованию и он находится в плохом финансовом положении, то, как и любой другой гражданин Латвии, он может обратиться в местные социальные службы, где оценят его финансовое положение и окажут адекватную помощь».

Тем временем Латвия будет продолжать добиваться того, чтобы деньги для живущих в Латвии российских пенсионеров добрались до адресатов.

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