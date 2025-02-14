Романтики с большой дороги: мошенники выманили у влюбленных жертв четверть миллиона евро

В ассоциации отметили, что в прошлом году в результате романтического мошенничества у каждой жертвы в среднем преступники выманили примерно 14 000 евро. Чаще всего их жертвами становятся женщины в возрасте от 40 до 60 лет. Однако в АФО подчеркивают, что в капкан мошенников могут попасть женщины и мужчины любого возраста.

По информации АФО, "романтические" мошенники поддерживают с жертвой длительный контакт, втираясь в доверие и выманивая деньги на протяжении нескольких месяцев. Сравнительно небольшие перечисления денег банковским системам контроля безопасности отследить гораздо сложнее, чем крупные переводы, и мошенники этим пользуются. Вместе с тем общий объем выведенных денег значителен, что подтверждают и данные Государственной полиции за 2024 год.