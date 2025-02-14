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Романтики с большой дороги: мошенники выманили у влюбленных жертв четверть миллиона евро

Редакция PRESS 14 февраля, 2025 11:48

ЧП и криминал 0 комментариев

Scanpix/Credit Image: © Carol Guzy/ZUMA Press Wire

В прошлом году зарегистрировано 19 случаев романтического мошенничества, в результате которого мошенникам удалось выманить у жертв в общей сложности 260 000 евро, сообщили агентству ЛЕТА представители Ассоциации финансовой отрасли (АФО).

В ассоциации отметили, что в прошлом году в результате романтического мошенничества у каждой жертвы в среднем преступники выманили примерно 14 000 евро. Чаще всего их жертвами становятся женщины в возрасте от 40 до 60 лет. Однако в АФО подчеркивают, что в капкан мошенников могут попасть женщины и мужчины любого возраста.

По информации АФО, "романтические" мошенники поддерживают с жертвой длительный контакт, втираясь в доверие и выманивая деньги на протяжении нескольких месяцев. Сравнительно небольшие перечисления денег банковским системам контроля безопасности отследить гораздо сложнее, чем крупные переводы, и мошенники этим пользуются. Вместе с тем общий объем выведенных денег значителен, что подтверждают и данные Государственной полиции за 2024 год.

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