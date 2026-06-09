Прыгнул в костюме-крыле и не успел спасти себя: в Альпах снова трагедия экстремалов

Человек стоит на краю скалы, делает шаг в пустоту — и не падает камнем вниз, а летит. Между руками и телом натянута ткань, между ногами тоже. Костюм превращает тело в подобие крыла.

Несколько секунд — и человек уже не просто спортсмен, а точка над Альпами.

Но у этого зрелища есть страшная особенность: на ошибку почти не остаётся времени.

В Швейцарии погиб 47-летний мужчина из Бранденбурга. По данным немецкой прессы, он вместе с другим немцем стартовал в кантоне Санкт-Галлен, в районе Веттиса, на высоте около 2080 метров. Мужчина прыгнул первым и вскоре после старта разбился.

Причину трагедии теперь выясняют следователи. Пока известно только одно: полёт закончился почти сразу после начала.

Wingsuit называют костюмом-крылом. Специальная ткань между руками, ногами и корпусом помогает планировать в воздухе, а перед приземлением спортсмен должен раскрыть парашют. На видео такие полёты выглядят невероятно красиво: скалы, облака, скорость, ощущение полной свободы.

Но в реальности это один из самых опасных экстремальных видов спорта.

Особенно в горах, где рядом не открытое небо, а каменные стены, склоны и узкие воздушные коридоры. Там секунды решают всё: направление, скорость, положение тела, момент раскрытия парашюта.

Эта трагедия стала в Швейцарии уже второй подобной смертью за два дня. Накануне погиб 29-летний wingsuit-спортсмен.

Альпы снова напомнили: иногда полёт, который выглядит как мечта, оставляет человеку слишком мало права на ошибку.