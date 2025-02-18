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Прошлый год стал лучшим для туризма за последние пять лет: Рижская дума

Редакция PRESS 18 февраля, 2025 15:34

Бизнес 0 комментариев

LETA

 Прошлый год стал лучшим годом для туризма в Риге с 2019 года, сообщила агентству ЛЕТА руководитель отдела международного маркетинга Рижского агентства инвестиций и туризма (RITA) Рита Петерсоне.

По данным Центрального статистического управления, в 2024 году число иностранных гостей в гостиницах достигло 1,1 миллиона человек, что на 15,8% больше, чем в 2023 году. Общее количество ночей, проведенных в гостиницах, достигло 2 миллионов, что на 10,8 % больше, чем годом ранее.

По данным RITA, реальное число туристов, по оценкам, как минимум на 20% выше, так как данные не включают краткосрочную аренду.

Наибольшее количество туристов в Риге в 2024 году прибыло из Литвы. Число туристов из этой страны увеличилось на 7,4 %. Самый быстрый рост зафиксирован из Германии - на 30 %. Число туристов из Эстонии осталось на уровне 2023 года, в то время как число туристов из Финляндии увеличилось на 6,9 %, Польши - на 16,2 %, Швеции - на 27,7 %, Норвегии - на 20,3 %.

Особенно успешным был декабрь 2024 года, ставший лучшим месяцем для туризма с 2019 года. В прошлом году Рига получила международное признание, заняв второе место в исследовании "Лучшие европейские направления 2025 года", сообщили в самоуправлении. В исследовании 2024 года Рига поднялась с 6-го места. В голосовании приняли участие 1 256 700 человек из 158 стран.

В этом году RITA продолжит работу над созданием новых туристических предложений, делая акцент на устойчивости, культурных мероприятиях и развитии современной городской среды, чтобы Рига оставалась одним из самых востребованных направлений в Европе, отметило руководство агентства.

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