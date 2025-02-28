Прощай, эпоха! Microsoft решил отключить Skype

Skype появился в 2003 и был очень популярен для общения и международных звонков.

Microsoft пыталась интегрировать Skype в свою операционную систему Windows 10, но этот шаг оказался несостоятельным, и вскоре были возвращены отдельные приложения для общения. В 2017 году, в ответ на растущий спрос на корпоративные решения, был представлен Microsoft Teams, платформа для совместной работы, которая постепенно вытеснила Skype. Сегодня, с запуском Windows 11, Teams стал основным приложением для коммуникаций, а Skype уходит в небытие.