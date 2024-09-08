Президент поздравил всех причастных с Днем отца

Ринкевич пишет, что поздравляет всех отцов, дедушек и прадедушек, желая, чтобы этот особенный день был солнечным и теплым.

В воскресенье в Риге и других городах Латвии День отца отмечают различными мероприятиями для всей семьи - проводятся концерты, мастер-классы, творческие мастерские, шествия и т.д.

День отца в Латвии с 2010 года отмечается во второе воскресенье сентября. Как подчеркивает Министерство благосостояния, это праздник, когда мы не только благодарим своих отцов, но и можем привлечь более широкое внимание общественности к роли отца в жизни ребенка, а также способствовать более активному участию отцов в заботе о детях.