Поклонницы подрались на концерте Меладзе в Таллине

Как сообщают очевидцы, наблюдался полный аншлаг.

Фаны были настолько активны, что Меладзе в какой-то момент даже попросил их соблюдать порядок в зале.

И все же эстонские поклонницы на этом мартовском выступлении Меладзе что-то не поделили и подрались прямо в зале. Так что, праздник удался. Отдельных зрителей певец даже пригласил на сцену, чтобы спеть вместе. Впрочем, как сообщается, практически все песни он исполнял в сопровождении зала.

Свои впечатления Меладзе в итоге выразил коротко: "Это было ужасно, зато весело"!