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Поклонницы подрались на концерте Меладзе в Таллине

© Delfi 12 марта, 2025 14:57

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Концерт Валерия Меладзе 11 марта в ледовом холле Тондираба был поистине жарким – на нем фанатки не только громко пели и активно танцевали, но еще и умудрились подраться, сообщает bublik.delfi.ee.

Как сообщают очевидцы, наблюдался полный аншлаг. 

Фаны были настолько активны, что Меладзе в какой-то момент даже попросил их соблюдать порядок в зале. 

И все же эстонские поклонницы на этом мартовском выступлении Меладзе что-то не поделили и подрались прямо в зале. Так что, праздник удался. Отдельных зрителей певец даже пригласил на сцену, чтобы спеть вместе. Впрочем, как сообщается, практически все песни он исполнял в сопровождении зала. 

Свои впечатления Меладзе в итоге выразил коротко: "Это было ужасно, зато весело"!

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