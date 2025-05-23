Похожая погода в мае 20 лет назад спровоцировала в Латвии чудовищный падеж скота. Ждать опять?

В те дни в Латгалии всего за десять суток выпало втрое больше осадков, чем положено за месяц. Под воду ушли поля, дороги и даже жилые дома. Посевная кампания встала. Особенно сильно пострадали Даугавпилсский, Ливанский и Прейльский районы, где были затоплены тысячи гектаров сельхозугодий. По оценкам местных самоуправлений, под водой оказалось около 10% всех сельскохозяйственных земель Латвии.

Но самым страшным оказался не сам потоп. Пока вода ещё не успела сойти, на Латгалию обрушилась небывалая жара — столбики термометров поднимались до +30. Это стало идеальными условиями для взрывного роста популяции кровососущих насекомых — прежде всего слепней и мошек. Их было так много, что стада коров буквально покрывались сплошным живым слоем.

Для фермеров это обернулось настоящим кошмаром. Коровы умирали прямо на пастбищах — за считанные минуты. Помощь почти не действовала. Как позже выяснили ветеринары, дело было не в инфекции, а в токсинах, которые насекомые впрыскивали при укусах. Их концентрации хватало, чтобы убить даже лошадь. Всего от укусов погибло более 500 коров, свиней и лошадей. Ветеринарные службы не успевали вывозить трупы, и туши оставались на полях, усиливая ужас и отчаяние крестьян.

Почему всё произошло именно так — до сих пор неясно. Кто-то винит уникальное сочетание влажности и жары, кто-то — особенности того поколения насекомых. Но факт остаётся фактом: за несколько недель Латгалия оказалась в эпицентре природной катастрофы, к которой никто не был готов.

Сегодня, двадцать лет спустя, погодные условия снова вызывают тревогу. Снова заливает поля, снова стоит прохлада. Если в ближайшие недели температура резко поднимется, как это уже было в 2005-м, может ли кошмарный сценарий повториться?

И есть ли в этом году условия для массового размножения мошек?

Пока да. В большинстве регионов Латвии май оказался заметно дождливее нормы: поля переувлажнены, поймы рек затоплены, канавы и заболоченные участки полны воды. Это идеальная среда для размножения комаров и других кровососущих насекомых. Однако ключевым фактором станет температурный режим в конце мая и начале июня.

Если погода останется прохладной, развитие новой генерации кровососущих замедлится из-за длительного инкубационного периода. Но если вдруг ударит жара, и насекомые вылетят массово, то тогда, как показывают события прошлого, последствия могут быть крайне тяжёлыми.

Хотя учёные до сих пор не могут с уверенностью назвать все факторы, приводящие к катастрофическому всплеску численности мошек, замечает Т. Брицис.