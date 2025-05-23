Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 23. Мая Завтра: Leokadija, Leontine, Ligija, Lonija
Доступность

Похожая погода в мае 20 лет назад спровоцировала в Латвии чудовищный падеж скота. Ждать опять?

© Lsm.lv 23 мая, 2025 15:38

Важно 0 комментариев

Прохладный и дождливый май этого года удивительно напоминает весну 2005 года, вспоминает главный синоптик LTV Том Брицис. Тогда, 20 лет назад, затяжные дожди в Латгалии переросли в масштабные наводнения, а вскоре после этого пришла аномальная жара — рассказал метеоролог в статье на портале LSM.lv.

В те дни в Латгалии всего за десять суток выпало втрое больше осадков, чем положено за месяц. Под воду ушли поля, дороги и даже жилые дома. Посевная кампания встала. Особенно сильно пострадали Даугавпилсский, Ливанский и Прейльский районы, где были затоплены тысячи гектаров сельхозугодий. По оценкам местных самоуправлений, под водой оказалось около 10% всех сельскохозяйственных земель Латвии.

Но самым страшным оказался не сам потоп. Пока вода ещё не успела сойти, на Латгалию обрушилась небывалая жара — столбики термометров поднимались до +30. Это стало идеальными условиями для взрывного роста популяции кровососущих насекомых — прежде всего слепней и мошек. Их было так много, что стада коров буквально покрывались сплошным живым слоем.

Для фермеров это обернулось настоящим кошмаром. Коровы умирали прямо на пастбищах — за считанные минуты. Помощь почти не действовала. Как позже выяснили ветеринары, дело было не в инфекции, а в токсинах, которые насекомые впрыскивали при укусах. Их концентрации хватало, чтобы убить даже лошадь. Всего от укусов погибло более 500 коров, свиней и лошадей. Ветеринарные службы не успевали вывозить трупы, и туши оставались на полях, усиливая ужас и отчаяние крестьян.

Почему всё произошло именно так — до сих пор неясно. Кто-то винит уникальное сочетание влажности и жары, кто-то — особенности того поколения насекомых. Но факт остаётся фактом: за несколько недель Латгалия оказалась в эпицентре природной катастрофы, к которой никто не был готов.

Сегодня, двадцать лет спустя, погодные условия снова вызывают тревогу. Снова заливает поля, снова стоит прохлада. Если в ближайшие недели температура резко поднимется, как это уже было в 2005-м, может ли кошмарный сценарий повториться?

И есть ли в этом году условия для массового размножения мошек?

Пока да. В большинстве регионов Латвии май оказался заметно дождливее нормы: поля переувлажнены, поймы рек затоплены, канавы и заболоченные участки полны воды. Это идеальная среда для размножения комаров и других кровососущих насекомых. Однако ключевым фактором станет температурный режим в конце мая и начале июня.

Если погода останется прохладной, развитие новой генерации кровососущих замедлится из-за длительного инкубационного периода. Но если вдруг ударит жара, и насекомые вылетят массово, то тогда, как показывают события прошлого, последствия могут быть крайне тяжёлыми.

Хотя учёные до сих пор не могут с уверенностью назвать все факторы, приводящие к катастрофическому всплеску численности мошек, замечает Т. Брицис.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

МОН: большинство школ нацменьшинств хорошо справились с переходом на латышский

Новости Латвии 17:25

Новости Латвии 0 комментариев

Большинство прежних учебных заведений национальных меньшинств хорошо и очень хорошо справились с переходом на обучение на латышском языке, сообщила старший эксперт департамента образования Министерства образования и науки (МОН) Айя Кречка на организованном Рижским самоуправлением форуме "Единая школа - единый язык".

Большинство прежних учебных заведений национальных меньшинств хорошо и очень хорошо справились с переходом на обучение на латышском языке, сообщила старший эксперт департамента образования Министерства образования и науки (МОН) Айя Кречка на организованном Рижским самоуправлением форуме "Единая школа - единый язык".

Читать
Загрузка

Компенсация в 2 евро за опасную поездку: водитель Bolt за замечание направил на пассажира пистолет

Важно 17:19

Важно 0 комментариев

Когда Карлис, воспользовавшись услугами такси Bolt, несколько раз попросил водителя сосредоточиться на управлении автомобилем, а не на содержимом смартфона, водитель направил на него пистолет. И только по счастливой случайности поездка не окончилась трагедией, сообщает телеканал TV3.

Когда Карлис, воспользовавшись услугами такси Bolt, несколько раз попросил водителя сосредоточиться на управлении автомобилем, а не на содержимом смартфона, водитель направил на него пистолет. И только по счастливой случайности поездка не окончилась трагедией, сообщает телеканал TV3.

Читать

Под Мадоной перевернулась полицейская машина (ДОПОЛНЕНО)

ЧП и криминал 17:11

ЧП и криминал 0 комментариев

Очевидцы сообщают, что на дороге Мадона - Вецпиебалга произошло ДТП с участием полицейского автомобиля, который в результате перевернулся и встал на крышу.

Очевидцы сообщают, что на дороге Мадона - Вецпиебалга произошло ДТП с участием полицейского автомобиля, который в результате перевернулся и встал на крышу.

Читать

В Риге установят свыше шестидесяти новых «лежачих полицейских»

Новости Латвии 17:08

Новости Латвии 0 комментариев

С целью снижения скорости движения на дорогах в 12-ти микрорайонах Риги установят 61-го «лежачего полицейского», сообщает агентство LETA с ссылкой на Департамент внешних коммуникаций Рижской думы.

С целью снижения скорости движения на дорогах в 12-ти микрорайонах Риги установят 61-го «лежачего полицейского», сообщает агентство LETA с ссылкой на Департамент внешних коммуникаций Рижской думы.

Читать

Переносите заводы в США: Трамп пригрозил обложить Apple пошлинами в 25%, если айфоны будут производить за границей

Важно 16:53

Важно 0 комментариев

Власти США обложат товары Apple 25-процентными пошлинами, если компания не прекратит производить iPhone за пределами страны, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Власти США обложат товары Apple 25-процентными пошлинами, если компания не прекратит производить iPhone за пределами страны, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Читать

«Нужно понимать, в Латвии условия особые»: представитель российской оппозиции о диаспоре и борьбе с режимом Путина

Важно 16:51

Важно 0 комментариев

Активное противодействие прокремлёвским элементам, развитие русской диаспоры и помощь борцам с режимом Владимира Путина, которые бежали из России и нашли убежище в Европе. Такие цели заявляет Ассоциация развития гражданского общества русских и поддержки русской эмиграции (AREM) в своей «Декларацию 2025».

Активное противодействие прокремлёвским элементам, развитие русской диаспоры и помощь борцам с режимом Владимира Путина, которые бежали из России и нашли убежище в Европе. Такие цели заявляет Ассоциация развития гражданского общества русских и поддержки русской эмиграции (AREM) в своей «Декларацию 2025».

Читать

Лавров: РФ не будет вести переговоры с Украиной в Ватикане

Мир 16:35

Мир 0 комментариев

Министр иностранных дел РФ Лавров назвал проведение переговоров по Украине в Ватикане нереалистичным. Глава ватиканской дипломатии опроверг сообщения о том, что дата переговоров в Ватикане уже назначена.

Министр иностранных дел РФ Лавров назвал проведение переговоров по Украине в Ватикане нереалистичным. Глава ватиканской дипломатии опроверг сообщения о том, что дата переговоров в Ватикане уже назначена.

Читать