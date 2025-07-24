Пограничник действительно подорвался на пехотной мине? Минобороны дает опровержение

В фейковой новости ссылаются на публикацию, размещенную в официальном издании Latvijas Vēstnesi. В ней говорится, что трагедия произошла 18 июля и была вызвана взрывом противопехотной мины, якобы установленных для сдерживания возможного наступления российской армии.

Министерство обороны, реагируя на распространённую информацию, опубликовало заявление в социальных сетях:

«В публичном пространстве циркулирует ложная информация о том, что на восточной границе пограничник погиб от противопехотной мины. Эта информация НЕПРАВДИВА. На границе мины не размещены. Ещё раз подчёркиваем — в мирное время установка мин не предусмотрена.»

Как сообщалось ранее, Сейм в окончательном чтении принял закон о выходе Латвии из Оттавской конвенции, запрещающей использование, хранение и производство противопехотных мин. Законопроект рассматривался в срочном порядке в двух чтениях.