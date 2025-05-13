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Почём теперь снять дачу: на выходные, на месяц, на сезон? (1)

«Вести» 13 мая, 2025 08:07

Выбор редакции 1 комментариев

Вы уже запланировали летний отдых? И что выбрали? Канары, Итальянскую Ривьеру или родное Рижское взморье? А может быть, у вас традиция – проводить отпуск на берегу озера в Латгалии? Любой вариант – отличный, потому что отпуск – это уже хорошо. А лето на природе, даже если приходится утром ехать на работу, все равно прекрасно. Но часто выбор – это вопрос цены... Мы искали дачу в родных латвийских пенатах.

Где снять дачу? Конечно, поближе к воде. В Латвии это в первую очередь – Юрмала или Видземское взморье. Выезжать летом на дачу в Юрмале – это старая традиция рижан. И сегодня, и 100 лет назад, и даже больше.

И хотя курортный город несколько утратил свой блеск, по-прежнему привлекательны море, песок, сосны, дюны и неповторимый дух этого природного коктейля. Тем более летом у нас становится жарко и сухо, как на юге. У моря эти климатические перегибы переносятся легче.

Но в нынешние небогатые для большинства латвийцев времена многим приходится менять свои привычки и даже от чего-то отказываться - например, от дачи на лето. Тем не менее многие стараются вырваться на морское побережье хотя бы на месяц, да пусть даже на неделю. Это дешевле, чем отдых на курортах Турции и тем более Италии. Да и тревожно сейчас: большая политика доходит до точки кипения - и все чаще выбор склоняется в сторону родных пенат...

Домик у моря

У кого-то уже есть «насиженные» места отдыха, другие ориентируются на рекомендации друзей, кто-то ищет объявления о сдаче дачи. И мы поищем.

...Сезон уже начался. В мае те, кто снимает дачу «оптом» - на сезон, уже заезжают, гуляют по отдохнувшему за зиму пляжу, подставляя лица ласковому весеннему солнышку. И владельцы недвижимости поспешили объявиться.

Выбор большой – от роскошных домов с бассейном до небольших домиков или квартир в жилых домах. Сдают на месяц, на неделю, на день, на сезон. И несмотря на уменьшившийся за последние годы спрос (россияне уже не приезжают семьями на взморье), цены держатся высокие.

Например, дом площадью 280 кв. метров в Асари с ухоженной просторной территорией и бассейном можно снять за 1 800 евро в неделю. Подобных предложений немало и в других юрмальских поселках, и дальше по Курземскому и Видземскому побережьям.

Дороговато? Смотря для кого. Сегодня для многих работающих в госсекторе и при муниципалитетах это не запредельная сумма. Состоятельных господ у нас в Латвии сейчас немало...

Вот предложение на сезон – четырехкомнатный домик площадью 90 «квадратов» в Дубулты (в свое время в таких жили дети, отдыхавшие в многочисленных пионерских лагерях на побережье). 5 тысяч евро. Сейчас владельцы на зиму домики заколачивают, а на лето сдают.

Ищем менее затратный вариант. Домик поменьше – 40 метров – предлагают, например, в Меллужи. Цена: май и сентябрь - по 400 евро в месяц, в летние месяцы – по 700.

Или вот мини-дача площадью всего... 10 метров. Таких комнаток немало сдается в старинных взморских двухэтажных деревянных домах, украшающих Юрмалу. Эдакий типичный дачный муравейник. Комнатки оборудованы минимальной мебелью, холодильником, отдельный выход, общий двор с беседкой, цена – от 220 до 450 евро в месяц. Удобства есть, территория с соснами вокруг. А что еще надо дачнику?!

Многие предпочитают Вецаки – там больше простора, меньше курортников, шире пляж; говорят, что и море чище, и вообще это Рига - можно доехать городским автобусом. Предлагают такие же домики, как в Юрмале (здесь тоже были пионерлагеря). Экономвариант: 20 метров – 530 евро в месяц, хотите побольше площадью – 800 евро.

А за домик в 50 метров, но с сауной, с обстановкой и ремонтом хотят 1 400 евро.

Вокруг исторического дачного городка Саулкрасты раскинулись садово-огородные участки, в свое время предоставленные работникам рижских предприятий. Здесь можно снять домик площадью 40 кв. м за 50 евро в день или за 450-650 евро в месяц. Договариваясь, смотрите, чтобы жилье было удобно расположено – или ближе к морю, или к станции, как вам удобнее...

Дальше от Риги

Дачи снимают не только рижане, но и жители других городов - кто живет в квартирах, и у кого нет участка в садовом кооперативе. Старшее поколение вспоминает, что раньше во всех уголках Латвии работали санатории и пансионаты, куда люди ездили по профсоюзным путевкам. 20 рублей уплатил – живи три недели с трехразовым питанием.

И сейчас в красивых местах провинции, в том числе в Латгалии, открыто немало гостевых домов, куда горожане выезжают на выходные, на неделю, но профсоюзные путевки туда не дают, самим надо платить.
Например, в Резекне стоимость проживания в номере такого дома - 20 евро в сутки. Под Даугавпилсом в Науенской волости хотят 25 евро в сутки, в Малинове гостевой дом - 100 евро в день. В Дагде на берегу Даугавы можно найти жилье за 370 евро в месяц.

В Сунтажи Огрского края проживание в рядном доме в течение месяца обойдется в 300 евро.

В поселке Гауя, в Царникаве можно снять домик или номер с удобствами на улице в бывших помещениях советских палаточных городков, ловко приватизированных в свое время. Номер площадью 30-40 кв. м – 235-280 евро в месяц. Плюс коммуналка. Кстати, снимая дачу, уточняйте вопрос об оплате коммунальных услуг...

В Латвии много красивых мест для летнего отдыха. В окрестностях Елгавы на берегу Лиелупе предлагается для отдыха дом площадью 120 метров за 800 евро в месяц. Если поискать дальше от города, то небольшие домики (сарайчики) сдают за 250 евро, а дом в 120 метров – за 500 евро в месяц.

Жителям Вентспилса и Лиепаи можно и не выезжать на лето, море – вот оно, плещется чуть ли не за окнами квартиры. Но и здесь можно найти привлекательные предложения для жителей столицы или других районов страны. Сдается дом площадью 80 метров по цене 80 евро в день. А за городом, в Таргале, за 120-метровый дом хотят 1 200 евро в месяц...

Из квартиры - в квартиру

Привыкший к горячей воде из крана и теплому туалету горожанин все реже соглашается на условия с водой в колонке и туалетом за домом. И для изнеженных горожан есть предложения. Например, в Юрмале - ведь там тоже настроено немало многоквартирных домов, не только исторические деревянные шедевры.

Хотите 1-комнатную квартиру? Пожалуйста: в Булдури хозяин просит 55 евро в день, в Яундубулты – 400 евро в месяц. 2-комнатные квартиры в Дзинтари, Булдури – по 500-600 евро в месяц.

Даже в Каугури, где до моря еще надо ехать автобусом или машиной, хотят за квартиру 500 евро в месяц. И не забываем, что плюс к аренде надо будет платить коммунальные платежи...

Рига курортная

А квартиру можно поискать и в Риге. Самим рижанам это, возможно, кажется нелепым, а, например, для жителя Алуксне, Мадоны, Прейли идея пожить в отпуске в Риге, да еще у моря, может быть очень привлекательной. Днем - на пляже, а вечером – по торговым центрам, клубам, театрам.

Где у нас жилье, похожее на курортное? Счастливы жители Даугавгривы (Усть-Двинска). Здесь два пляжа: на кольце 3-го автобуса и пятью остановками дальше – в Вакарбулли, да еще река, канал. Если снять, то за 1-комнатную хотят 230 евро в месяц плюс коммуналка. Также можно поинтересоваться в местных садовых кооперативах, не сдаются ли здесь домики на лето.

Или в противоположной стороне города – Мангальсала. Сказочное место, где Даугава впадает в Рижский залив, Приморский парк, тропы для прогулок. Местные собственники подсуетились: 3-комнатная квартира сдается за 550 евро в неделю. 

Но в Риге не только море. У нас Даугава, Югла, озера. Можно снять квартиру, например, на улице Балтэзера или Юглас за 230 евро в месяц и гулять вдоль озера, проехать до Этнографического музея, погулять в Берги.
Красивые места и по берегам Даугавы. Снять квартиру в Кенгарагсе в домах по улице Латгалес (Маскавас) – вдоль променада. Или проехать дальше – в поселок Дарзини, который тоже в черте Риги. Вот двухэтажный новострой: 440 евро в день - и он в вашем распоряжении. Можно поискать и домик на 6 сотках в аренду. Поселок благоустраивается – и дороги сделаны, и освещение, и места купания...

Вера СТЕПНОВА

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