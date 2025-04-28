Почти четверть бюджета на зарплату одного директора: латвийский Центр ИИ ищет начальника

Заработная плата директора MIC предусмотрена в диапазоне от 5000 до 8000 евро до уплаты налогов. Кандидатов приглашают подавать заявки до 12 мая.

От кандидатов требуется наличие высшего академического или второго уровня профессионального высшего образования в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) или смежной сфере, юриспруденции, экономики или социальных наук.

Также требуется как минимум трёхлетний опыт работы на руководящей должности в компании или организации, либо на иной управленческой позиции с подчинением не менее 10 сотрудников.

Необходим также профессиональный опыт работы в сфере ИКТ или управления услугами, а также опыт участия в международных и локальных проектах. Среди требований указан опыт привлечения финансирования, представления организации, а также знание технологий искусственного интеллекта и их применения в различных отраслях.

Кроме того, знание английского языка должно быть не ниже уровня C1, а у кандидата должна быть безупречная репутация.

Кандидатов, прошедших во второй этап отбора, номинационная комиссия попросит в течение пяти дней представить видение модели работы MIC, основные будущие вызовы, а также изложить важнейшие приоритеты и предложения по их реализации в форме презентации.

Ранее сообщалось, что 6 марта Сейм принял закон о Центре искусственного интеллекта.

На создание MIC правительство выделило 370 000 евро. Если умножить максимальную ставку будущего руководителя 8000 евро на количество месяцев в году, то получается 96 000 евро. Это получается, почти четверть от всего выделенного бюджета Центру искусственного интеллекта, приходится на зарплату одному единственному человеку - его руководителю.

Цель создания Центра — способствовать развитию навыков общества и обеспечению равных возможностей в области искусственного интеллекта, а также следить за тем, чтобы системы искусственного интеллекта использовались этично, ответственно и безопасно, с соблюдением основных прав человека. Центру также поручено проводить мероприятия, направленные на снижение рисков, связанных с использованием искусственного интеллекта.