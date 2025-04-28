Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 28. Апреля Завтра: Gundega, Tereze
Доступность

Почти четверть бюджета на зарплату одного директора: латвийский Центр ИИ ищет начальника

Редакция PRESS 28 апреля, 2025 16:30

Важно 0 комментариев

LETA

Государственное агентство цифрового развития (VDAA) объявило конкурс на должность директора Центра искусственного интеллекта (MIC), следует из опубликованной VDAA информации.

Заработная плата директора MIC предусмотрена в диапазоне от 5000 до 8000 евро до уплаты налогов. Кандидатов приглашают подавать заявки до 12 мая.

От кандидатов требуется наличие высшего академического или второго уровня профессионального высшего образования в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) или смежной сфере, юриспруденции, экономики или социальных наук.

Также требуется как минимум трёхлетний опыт работы на руководящей должности в компании или организации, либо на иной управленческой позиции с подчинением не менее 10 сотрудников.

Необходим также профессиональный опыт работы в сфере ИКТ или управления услугами, а также опыт участия в международных и локальных проектах. Среди требований указан опыт привлечения финансирования, представления организации, а также знание технологий искусственного интеллекта и их применения в различных отраслях.

Кроме того, знание английского языка должно быть не ниже уровня C1, а у кандидата должна быть безупречная репутация.

Кандидатов, прошедших во второй этап отбора, номинационная комиссия попросит в течение пяти дней представить видение модели работы MIC, основные будущие вызовы, а также изложить важнейшие приоритеты и предложения по их реализации в форме презентации.

Ранее сообщалось, что 6 марта Сейм принял закон о Центре искусственного интеллекта.

На создание MIC правительство выделило 370 000 евро. Если умножить максимальную ставку будущего руководителя 8000 евро на количество месяцев в году, то получается 96 000 евро. Это получается, почти четверть от всего выделенного бюджета Центру искусственного интеллекта, приходится на зарплату одному единственному человеку - его руководителю.  

Цель создания Центра — способствовать развитию навыков общества и обеспечению равных возможностей в области искусственного интеллекта, а также следить за тем, чтобы системы искусственного интеллекта использовались этично, ответственно и безопасно, с соблюдением основных прав человека. Центру также поручено проводить мероприятия, направленные на снижение рисков, связанных с использованием искусственного интеллекта.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Россия сделала еще один перевод: до полной выплаты российских пенсий необходимы еще миллионы евро

Важно 18:10

Важно 0 комментариев

После неоднократных обращений Россия 22 апреля перечислила Государственному агентству социального страхования Латвии (VSAA) ещё одну незначительную сумму для выплаты пенсий своим гражданам. Однако для полной выплаты пенсий этим людям за первый квартал текущего года по-прежнему не хватает более 3 миллионов евро.

После неоднократных обращений Россия 22 апреля перечислила Государственному агентству социального страхования Латвии (VSAA) ещё одну незначительную сумму для выплаты пенсий своим гражданам. Однако для полной выплаты пенсий этим людям за первый квартал текущего года по-прежнему не хватает более 3 миллионов евро.

Читать
Загрузка

Тяжелое ДТП: перекрыто Таллинское шоссе. ВИДЕО

Важно 18:01

Важно 0 комментариев

Из-за столкновения двух автомобилей на Таллиннском шоссе (A1) возле Айнажи полностью перекрыто движение транспорта, сообщила агентству ЛЕТА представитель Госполиции Зане Васкане.

Из-за столкновения двух автомобилей на Таллиннском шоссе (A1) возле Айнажи полностью перекрыто движение транспорта, сообщила агентству ЛЕТА представитель Госполиции Зане Васкане.

Читать

Лавров требует от мира признать аннексию регионов Украины

Мир 17:52

Мир 0 комментариев

Международное признание Крыма и четырех областей Украины частью России является "императивом", заявил глава МИД РФ. Еще одним требованием Москвы является "внеблоковый статус" Украины, сообщает Deutsche Welle.

Международное признание Крыма и четырех областей Украины частью России является "императивом", заявил глава МИД РФ. Еще одним требованием Москвы является "внеблоковый статус" Украины, сообщает Deutsche Welle.

Читать

Расширение военного флота: планируется приобрести скоростные катера класса «Viking»

Новости Латвии 17:38

Новости Латвии 0 комментариев

Латвия может приобрести новые патрульные катера у финской компании, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства ЛЕТА информация.

Латвия может приобрести новые патрульные катера у финской компании, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства ЛЕТА информация.

Читать

Пожар в Детской больнице: на территории посреди дня загорелся грузовик

Важно 17:19

Важно 0 комментариев

На территории Детской клинической университетской больницы в понедельник днем сгорел грузовик, сообщает агентство LETA.

На территории Детской клинической университетской больницы в понедельник днем сгорел грузовик, сообщает агентство LETA.

Читать

Совсем другое дело: Кирсонс планирует открыть в Межапарке ресторан

Бизнес 17:18

Бизнес 0 комментариев

Гунарс Кирсонс, основатель компании AS «Lido», торгующей продуктами питания, приобрел здание кафе «Bella Bella» в Межапарке, где планирует создать ресторан, вложив в него более одного миллиона евро, сообщил Кирсонс изданию LETA.

Гунарс Кирсонс, основатель компании AS «Lido», торгующей продуктами питания, приобрел здание кафе «Bella Bella» в Межапарке, где планирует создать ресторан, вложив в него более одного миллиона евро, сообщил Кирсонс изданию LETA.

Читать

Полиция угрожает оружием водителю автомобиля: ЧП на Луцавсале (ВИДЕО)

Важно 17:13

Важно 0 комментариев

В воскресенье, 27 апреля, на улице Луцавсалас в Риге сотрудники Государственной полиции остановили водителя Volvo, который управлял машиной в состоянии сильного алкогольного опьянения — уровень алкоголя в его крови составил 2,1 промилле. Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания.

В воскресенье, 27 апреля, на улице Луцавсалас в Риге сотрудники Государственной полиции остановили водителя Volvo, который управлял машиной в состоянии сильного алкогольного опьянения — уровень алкоголя в его крови составил 2,1 промилле. Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Читать