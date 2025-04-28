Киев отверг перемирие Путина на 9 мая. Трамп хочет постоянного, а не временного перемирия

«Если Россия хочет мира, она должна незамедлительно прекратить огонь», — написал Сибига.

«Зачем ждать до 8 мая?» — задал он вопрос, добавив, что Украина готова поддержать «долгосрочное, прочное и полное прекращения огня» на срок от 30 дней.

Президент США Дональд Трамп ясно дал понять, что он хочет постоянного, а не временного прекращения огня в Украине. Так пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт прокомментировала заявление Владимира Путина о приостановке «всех боевых действий» 8–10 мая, передает Reuters.

Она добавила, что Дональд Трамп все больше и больше недоволен как Путиным, так и Зеленским, и полагает, что президенты должны сесть за стол переговоров.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак вслед за министром иностранных дел Андреем Сибигой прокомментировал предложение Владимира Путина о приостановке «всех боевых действий» на три дня с 8 мая. «Перемирие нужно не для парада, а для настоящего и прочного мира», — написал Ермак в телеграме.

Он также поблагодарил за поддержку президента США Дональда Трампа и приложил ссылку на новость с заявлением Белого дома, что Трамп хочет постоянного, а не временного перемирия в Украине.