Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 29. Апреля Завтра: Laine, Raimonds, Vilnis
Доступность

Обнесли квартиру на 11 000 евро: в Иманте задержано преступное трио — в нём есть дама

© Lsm.lv 28 апреля, 2025 20:49

Важно 0 комментариев

Scanpix/Wavebreakmedia ltd

В Иманте трое воров пробрались в квартиру многоэтажки через балкон второго этажа и вынесли имущества на 11 тысяч евро, сообщает LSM+.

Хозяева, вернувшись домой вечером 16-го апреля, обнаружили пропажу компьютеров, украшений и около шести тысяч евро наличными. В целом, ущерб оценивается примерно в 11 тысяч евро. Полиция быстро вышла на след подозреваемых. Уже на следующий день задержали двух мужчин и женщину. Один из мужчин, 1978 года рождения, уже был хорошо знаком стражам порядка по делам о кражах и наркотиках, второй тоже имел судимость за наркотики. Женщина прежде с законом проблем не имела.

Во время обысков в домах злоумышленников нашли часть украденных вещей, которые будут возвращены владельцам. Самого старшего из задержанных арестовали, а двоим другим назначили более мягкие меры пресечения.

Следствие продолжается – полиция выясняет, кто и какую роль сыграл в этом эпизоде. Пока известно, что в квартиру воры проникли, взобравшись на балкон второго этажа дома и отжав балконную дверь.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 12 реакций
Комментарии (0) 12 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Киев отверг перемирие Путина на 9 мая. Трамп хочет постоянного, а не временного перемирия

Важно 20:38

Важно 0 комментариев

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал в соцсети X заявление Владимира Путина о приостановке боевых действий Россией на три дня с 8 мая.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал в соцсети X заявление Владимира Путина о приостановке боевых действий Россией на три дня с 8 мая.

Читать

Кандидату в депутаты грозит 15 лет за секс с мальчиками: партия отчаянно пытается вычеркнуть его из списков

Важно 20:14

Важно 0 комментариев

Подозреваемому в сексуальном насилии представителю спортивного клуба "Babīte" Гиртсу Йеске грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.

Подозреваемому в сексуальном насилии представителю спортивного клуба "Babīte" Гиртсу Йеске грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.

Читать

«Принимать в Европе по миллиону мигрантов в год, да ещё и щедро им платить»: Орбан обрушился на план Сороса

Важно 19:45

Важно 0 комментариев

«Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз начал ожесточенную атаку на миллиардера-филантропа Джорджа Сороса, обвинив его в управлении глобальной «империей» с целью подрыва национального суверенитета во всей Европе, - пишет Марис Краутманис в «Неаткариге».

«Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз начал ожесточенную атаку на миллиардера-филантропа Джорджа Сороса, обвинив его в управлении глобальной «империей» с целью подрыва национального суверенитета во всей Европе, - пишет Марис Краутманис в «Неаткариге».

Читать

Евросоюз продолжит разработку и применение санкций против России

Мир 18:52

Мир 0 комментариев

В ЕС считают, что антироссийские санкции имеют желаемый для Брюсселя эффект и намерены продолжать их применение, заявила Анитта Хиппер, официальный представитель главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

В ЕС считают, что антироссийские санкции имеют желаемый для Брюсселя эффект и намерены продолжать их применение, заявила Анитта Хиппер, официальный представитель главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

Читать

Рейс airBaltic в Лиссабон перенаправлен в другой аэропорт: масштабный сбой в энергосистеме

Важно 18:38

Важно 0 комментариев

Рейс латвийской национальной авиакомпании "airBaltic", вылетевший из Риги в столицу Португалии Лиссабон в 12:50, был перенаправлен в аэропорт Порту из-за масштабного отключения электроэнергии на Пиренейском полуострове, сообщил представитель по общественным отношениям "airBaltic" Аугустс Зилбертс.

Рейс латвийской национальной авиакомпании "airBaltic", вылетевший из Риги в столицу Португалии Лиссабон в 12:50, был перенаправлен в аэропорт Порту из-за масштабного отключения электроэнергии на Пиренейском полуострове, сообщил представитель по общественным отношениям "airBaltic" Аугустс Зилбертс.

Читать

«Мы – ослабленная, выгоревшая нация, к тому же правительство считает избирателей кретинами»: Pietiek

Выбор редакции 18:31

Выбор редакции 0 комментариев

"Сегодня только 60% опрошенных латвийцев не согласны с утверждением, что государство правильно принимает решения в кризисной ситуации. В свою очередь, 58% участников опроса не верят в способность руководителей справиться с ситуацией и скоординировать всеобъемлющие действия, - пишет Эгил Лицитис на портале Pietiek.com.

"Сегодня только 60% опрошенных латвийцев не согласны с утверждением, что государство правильно принимает решения в кризисной ситуации. В свою очередь, 58% участников опроса не верят в способность руководителей справиться с ситуацией и скоординировать всеобъемлющие действия, - пишет Эгил Лицитис на портале Pietiek.com.

Читать