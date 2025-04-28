Обнесли квартиру на 11 000 евро: в Иманте задержано преступное трио — в нём есть дама

Хозяева, вернувшись домой вечером 16-го апреля, обнаружили пропажу компьютеров, украшений и около шести тысяч евро наличными. В целом, ущерб оценивается примерно в 11 тысяч евро. Полиция быстро вышла на след подозреваемых. Уже на следующий день задержали двух мужчин и женщину. Один из мужчин, 1978 года рождения, уже был хорошо знаком стражам порядка по делам о кражах и наркотиках, второй тоже имел судимость за наркотики. Женщина прежде с законом проблем не имела.

Во время обысков в домах злоумышленников нашли часть украденных вещей, которые будут возвращены владельцам. Самого старшего из задержанных арестовали, а двоим другим назначили более мягкие меры пресечения.

Следствие продолжается – полиция выясняет, кто и какую роль сыграл в этом эпизоде. Пока известно, что в квартиру воры проникли, взобравшись на балкон второго этажа дома и отжав балконную дверь.