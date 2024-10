Пилот авиакомпании Turkish Airlines умер в полете, самолет совершил экстренную посадку (ФОТО)

Командир самолета авиакомпании Turkish Airlines умер во время рейса из Сиэтла в Стамбул. Из-за этого воздушному судну пришлось совершить экстренную посадку.

"Ильчехин Пехливан, капитан-пилот нашего самолета Airbus 350 с бортовой регистрацией TC-LGR, выполнявшего рейс № TK204 между Сиэтлом и Стамбулом, потерял сознание во время полета, - сообщил подробности инцидента пресс-секретарь авиакомпании Яхья Устюн. - Когда первое медицинское вмешательство не дало результатов, экипаж принял решение совершить экстренную посадку, но наш капитан скончался до приземления".

Пилоту, работавшему в Turkish Airlines с 2007 года, было 59 лет. По словам Устюна, в марте он прошел осмотр в авиационном медицинском центре, уполномоченном Генеральным управлением гражданской авиации, и не было выявлено никаких проблем со здоровьем, препятствующих выполнению им своих обязанностей.

Turkish Airlines flight makes an emergency landing at New York’s JFK after the captain dies onboard, airline officials have said.



The 59-year-old pilot was identified as Ilcehin Pehlivan.



The Airbus A350-900 was heading from Seattle to Istanbul when it made the diversion.… pic.twitter.com/2TNsgm30Wo