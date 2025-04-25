Одна жительница в своём обращении на платформе «X» задала «Rīgas satiksme» вопрос: «Почему вы не выполняете обещание, и содрали все наклейки с украинскими флагами? Вы же обещали до победы? Трамп позвонил?»

«Rīgas satiksme» подтверждает, что наклейки с украинским флагом действительно снимают:

- Действительно, наклейки снимаются с дверей, когда они изнашиваются, и не обновляются, - отвечает Байба Барташевича-Фелдмане, руководитель отдела общественных отношений Rīgas satiksme. В то же время она подчеркивает, что одними наклейками поддержка Украины не ограничивается: - При этом украинский флаг никуда не исчез; его можно увидеть на мониторах в общественного транспорта рядом с флагом Латвии. И так будет до тех пор, пока Украина не одержит победу в войне с Россией.

Предприятие также опубликовало примеры видео, которые транслируются на мониторах в общественном транспорте: короткие ролики на которых видно, как развеваются флаги Латвии и Украины:

Однако в комментариях пользователи отмечают, что далеко не во всем транспорте они видны. Например, в автобусе № 3 (маршрут Даугавгрива — Плявниеки) на мониторах ни украинских, ни латвийских флагов нет — на экранах показывают только остановки. Многие отмечают, что часто эти мониторы вообще не работают.

Но это все мнения из социальных сетей, а что думают рижане, которые ежедневно пользуются общественным транспортом?

- Исчезли наклейки? Я как-то даже не обратила внимания. Эти флажки так примелькались, что уже без разницы - есть они, или нет, - признается Марина в ожидании троллейбуса.

- Да, я заметил что флагов Украины стало заметно меньше. И в городе, и в общественном транспорте. Наверно, денег на поддержку больше не выделяют, вот и результат, - говорит Виктор.

- Очень жаль, что исчезли, - отвечает Майя, - мне кажется это важный символ. Напоминание о том, что Россия ни на секунду не прекращает свою агрессию. Наоборот, сейчас тот момент, когда Украина особенно нуждается в нашей поддержке.