Постановка задумана как ситуационная комедия для всей семьи. В ней не будет слов — узнаваемые модели человеческих отношений и случайные встречи актёры будут разыгрывать с помощью масок, пластики и движения.
По словам режиссёра, спектакль рассказывает о человеческих странностях и о том, что происходит, когда в самых обычных ситуациях люди заходят немного слишком далеко.
В творческую команду вошли художница Памела Бутане, композитор Эдгарс Макенс и художница по свету Луизе Анния Румпе.
В спектакле заняты Агрис Натре, Анна Клишане, Рута Дишлере, Малгожата Апсе и Кристс Екабсонс.
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