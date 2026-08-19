По словам режиссёра, спектакль рассказывает о человеческих странностях и о том, что происходит, когда в самых обычных ситуациях люди заходят немного слишком далеко.

В творческую команду вошли художница Памела Бутане, композитор Эдгарс Макенс и художница по свету Луизе Анния Румпе.