Отключение от российской электросети: горячая тема для мошенников

Об этом BNS сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, отметив, что мошенник утверждает, что человеку в его квартире якобы необходимо заменить счетчик электроэнергии в связи с десинхронизацией эстонской и российской электросетей. Затем человека просят войти в приложения Smart-ID, Mobiil-ID или в интернет-банк.

Таким образом мошенник получает доступ к банковским счетам, в результате чего жертва может потерять все свои сбережения. В худшем случае на имя жертвы мошенники могут оформить для себя различные экспресс-кредиты, которые пострадавшему придется еще и оплачивать.

Полиция просит получивших подобный звонок немедленно прервать разговор и сообщить о нем в полицию.