Орет даже ночью! Сигнализация торгового центра регулярно нарушает покой жителей Риги: это опасно?

В редакцию передачи Bez Tabu обратились многие жители Чиекуркалнса и Межапарка, которые вынуждены в течение долгого времени мириться с громким звуком сигнализации. Источник шума — недавно построенный магазин Rimi по адресу улица Кишэзера, 6 в Риге. Сигнализация часто срабатывает и ночью. По словам опрошенных, за одну ночь сигнализация может включаться несколько раз — от нескольких минут до полутора часов — и нарушает ночной покой. Жители, живущие рядом с магазином, прислали в редакцию видеозаписи, на которых слышны тревожные звуки в разное время суток.

Жители Чиекуркалнса рассказали, что обращались непосредственно в магазин и к администрации Rimi, но не получили разъяснений, почему сигнализация срабатывает так часто. Из-за отсутствия информации начали возникать различные догадки. Например, что с конструкцией здания что-то не так, и это вызывает опасения по поводу безопасности.

Удалось также пообщаться с работниками магазина, некоторые из которых также обеспокоены частыми срабатываниями сигнализации. Они отметили, что и им никто не объясняет причин.

После вмешательства журналистов администрация торговой сети наконец прояснила ситуацию: шумит не противопожарная, а охранная сигнализация. В Rimi пояснили, что датчики движения оказались слишком чувствительными — их могут активировать даже мошки, летающие рядом.

В настоящее время, по словам представителей Rimi, найдено решение, которое предотвратит подобное поведение сигнализации, и покой жителей больше не будет нарушаться. Также в администрации Rimi заявили, что улучшат коммуникацию с общественностью, чтобы не оставалось места для спекуляций.