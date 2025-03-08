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Однопартийцы требуют от Трампа возобновить помощь Киеву

© Deutsche Welle 8 марта, 2025 14:29

Мир 0 комментариев

Длительная пауза в поставках американского оружия Украине может иметь губительные последствия, уверены сенаторы-республиканцы.

Республиканцы в Сенате США начинают требовать от президента Дональда Трампа отмены принятых им решений о приостановке военной и разведывательной помощи Украине. Они считают, что слишком длительная пауза в поставках оружия и боеприпасов Киеву может иметь разрушительные последствия для боевых возможностей Украины, что подорвет ее позицию на переговорах с РФ, пишет в пятницу, 7 марта, американское издание The Hill.

Они также призывают немедленно возобновить обмен разведданными и задаются вопросом, какую выгоду получат США, лишив Украину критически важной разведывательной информации с поля боя.

"Приостановка военной помощи полезна Путину"

Приостановка военной помощи Украине может быть полезна президенту РФ Владимиру Путину, уверен, в частности, сенатор от Северной Каролины Том Тиллис. "Думаю, что это плохая оптика", - отметил он и выразил надежду, что пауза в поставках оружия продлится недолго. По словам Тиллиса, он знает, насколько тяжело людям в Украине, поскольку был там две недели назад.

Председатель комитета по ассигнованиям Сената Сьюзан Коллинз называла текущий момент "критическим временем для Украины" и заявила, что она против приостановки военной помощи США. В свою очередь лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тьюн подчеркнул, что приостановка военной помощи Украине является временной. "Думаю, что это часть переговоров", - заявил он и выразил надежду, что в конечном итоге удастся на переговорах договориться о мирном соглашении, которое положит конец войне.

Сенаторы надеются на возобновление обмена разведданными

Сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм (на фото), который участвовал в подготовке сделки о природных ресурсах Украины, указал, что был встревожен объявленной Трампом приостановкой в обмене разведданными с Киевом. "Я очень обеспокоен в связи с этим в долгосрочной перспективе", - добавил он.

Высокопоставленный член комитета по разведке Сената Джон Корнин отметил, что предоставлявшиеся Украине разведданные были необходимы им для возможности продолжать борьбу. Он выразил надежду, что обмен этой информацией будет возобновлен. Аналогичное мнение высказали члены комитета по вооруженным силам в Сенате Майк Раундс и Деб Фишер.

Приостановка военной помощи Украине

Дональд Трамп 3 марта распорядился приостановить военную и гуманитарную помощь Украине на фоне скандала с президентом этой страны Владимиром Зеленским в Белом доме. Спустя два дня стало известно, что администрация Трампа запретила передачу американских разведданных Украине.

28 февраля Зеленский, Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс вступили в словесную перепалку в ходе встречи в Овальном кабинете Белого дома. Трамп обвинил Зеленского в неблагодарности, неготовности к миру и пригрозил выйти из переговорного процесса по Украине, если Киев не заключит сделку. Зеленский досрочно покинул переговоры, так и не подписав соглашение о ресурсах.

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