«Один за всех и все за одного»: Латвия стала первой страной Балтии, где будет создана многонациональная бригада НАТО

Латвия стала первой страной Балтии, в которой создана многонациональная бригада НАТО. Ожидается, что бригада достигнет полной боеготовности к 2026 году. Таким образом, в течение следующих двух лет общее число развернутых войск НАТО достигнет 5 000 человек.

Высокопоставленные военные чиновники союзников заявили, что Латвия - это место, где принцип НАТО «один за всех и все за одного» проявляется наиболее ярко.

«Мы переживаем счастливое событие, но это не значит, что все закончилось. Все только начинается. Первое и самое главное - это инфраструктура, потому что к нам прибывает много солдат, их нужно разместить. Конечно, это не только ответственность Латвии, мы делаем это вместе с нашими союзниками, но размещение солдат, организация обучения - Адажи слишком мал», - считает президент Латвии Эдгар Ринкевич, комментируя событие.

В нынешних геополитических обстоятельствах Латвия и НАТО должны быть готовы к любым угрозам, добавил президент.

По словам командующего многонациональной бригадой НАТО в Латвии Седрика Аспиро, первая большая задача - объединить войска и технику из разных стран в одну бригаду.