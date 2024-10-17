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«Один за всех и все за одного»: Латвия стала первой страной Балтии, где будет создана многонациональная бригада НАТО

Редакция PRESS 17 октября, 2024 20:44

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Четверг, 17 октября, - исторический день для безопасности Латвии и восточного фланга НАТО, поскольку на военной базе Адажи состоялась торжественная церемония, посвященная важному шагу - спустя семь лет существующая боевая группа была преобразована в бригаду. Это означает значительное увеличение количества войск и техники НАТО в нашей стране и в регионе в целом.

Латвия стала первой страной Балтии, в которой создана многонациональная бригада НАТО. Ожидается, что бригада достигнет полной боеготовности к 2026 году. Таким образом, в течение следующих двух лет общее число развернутых войск НАТО достигнет 5 000 человек.

Высокопоставленные военные чиновники союзников заявили, что Латвия - это место, где принцип НАТО «один за всех и все за одного» проявляется наиболее ярко.

«Мы переживаем счастливое событие, но это не значит, что все закончилось. Все только начинается. Первое и самое главное - это инфраструктура, потому что к нам прибывает много солдат, их нужно разместить. Конечно, это не только ответственность Латвии, мы делаем это вместе с нашими союзниками, но размещение солдат, организация обучения - Адажи слишком мал», - считает президент Латвии Эдгар Ринкевич, комментируя событие.

В нынешних геополитических обстоятельствах Латвия и НАТО должны быть готовы к любым угрозам, добавил президент.

По словам командующего многонациональной бригадой НАТО в Латвии Седрика Аспиро, первая большая задача - объединить войска и технику из разных стран в одну бригаду.

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