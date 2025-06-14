На этом фоне шквал эмоций вызвала в обществе реакция бывшего президента Латвии — Эгилса Левитса. В своём комментарии он назвал произошедшее «технической заминкой» и обвинил общество в «политическом незрелости». Его слова стали настоящим топливом для возмущения в соцсети. Тем более, что именно с подачи экс-президента Сейм утвердил руководителя провальных выборов - экс-главу Центральной избирательной комиссии Кристине Саулите.

No tehniskas aizķeršanās radīt politisku skandālu-ar nejēdzīgiem apvainojumiem, demisijām, vēlēšanu rezultātu apstrīdēšanu (!)-to latvieši "prot". Diemžēl, šāda nenobriedusi attieksme mazina uzticību demokrātijai. Vairāk nosvērtības un vēss prāts mūsu sabiedrībai nāktu par labu. — Egils Levits (@valstsgriba) June 11, 2025

Эгилс Левитс: «Из-за технической задержки устраивать политический скандал — с нелепыми обвинениями, отставками, оспариванием результатов выборов (!) — вот уж что латыши “умеют”. К сожалению, такая незрелая реакция подрывает доверие к демократии».

Но публика не простила президенту ни высокомерного тона, ни попытки замять масштаб случившегося.

Дзинтарс Колатс: «Чья бы корова мычала...»

«Это не «техническая заминка», а очередной брак за миллионы евро. За такое кого-то надо бы повесить или хотя бы отрубить левую руку — в назидание другим. И это я ещё не говорю о возврате разбазаренных средств.»

«Это трудно назвать незначительной заминкой. Если людям доверено настолько серьёзное дело, оно должно быть выполнено на 100%, а не запущено накануне! Пора, наконец, кому-то ответить! Отставка — это часть демократии. Хватит уже думать, что государственные деньги растут на деревьях.»

Каспар Горкшс: «Увидел бардак — молчи и терпи» — это, по мнению бывшего президента, укрепляет демократию?»

«Я много лет работаю в избирательной комиссии. Это не была просто случайная техническая ошибка. Это было сознательное действие или бездействие должностных лиц. Это было видно ещё на генеральной репетиции перед выборами. В следующем году у нас выборы в Сейм — хотим повторения?»

« Вы и вся политическая «элита» до сих пор не поняли, насколько люди раздражены и злы. Эпоха «белых перчаток» закончилась. Прятаться за толерантность и призывать к «холодному разуму» больше не получится.»

« Как бывший судья, вы теперь будете смеяться над правом оспаривать решения ЦИК и восстановлением нарушенных прав в независимом суде — как над фундаментальным принципом честных выборов в правовом демократическом государстве?»

«Нужно быть полным и абсолютным идиотом, чтобы принять этот бардак за техническую заминку. Это была лишь часть грандиозного провала. А защищать тех самых «организаторов» — значит крышевать тех, кто разбазаривает деньги. Обычно за такое платят процент, не так ли?»