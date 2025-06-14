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«Нужно быть полным и абсолютным идиотом»: Левитс разозлил общество своим постом о выборах (3)

Редакция PRESS 14 июня, 2025 10:24

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 Выборы в латвийские самоуправления прошли, но последствия аукаются стране до сих пор. Срыв организации, отставки и демарши. Министр умного управления и регионального развития Инга Берзиня, которая подала в отставку на фоне коллапса.

На этом фоне шквал эмоций вызвала в обществе реакция бывшего президента Латвии — Эгилса Левитса. В своём комментарии он назвал произошедшее «технической заминкой» и обвинил общество в «политическом незрелости». Его слова стали настоящим топливом для возмущения в соцсети. Тем более, что именно с подачи экс-президента Сейм утвердил руководителя провальных выборов - экс-главу Центральной избирательной комиссии Кристине Саулите.

Эгилс Левитс: «Из-за технической задержки устраивать политический скандал — с нелепыми обвинениями, отставками, оспариванием результатов выборов (!) — вот уж что латыши “умеют”. К сожалению, такая незрелая реакция подрывает доверие к демократии».

Но публика не простила президенту ни высокомерного тона, ни попытки замять масштаб случившегося. 

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«Это не «техническая заминка», а очередной брак за миллионы евро. За такое кого-то надо бы повесить или хотя бы отрубить левую руку — в назидание другим. И это я ещё не говорю о возврате разбазаренных средств.»

«Это трудно назвать незначительной заминкой. Если людям доверено настолько серьёзное дело, оно должно быть выполнено на 100%, а не запущено накануне! Пора, наконец, кому-то ответить! Отставка — это часть демократии. Хватит уже думать, что государственные деньги растут на деревьях.»

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«Я много лет работаю в избирательной комиссии. Это не была просто случайная техническая ошибка. Это было сознательное действие или бездействие должностных лиц. Это было видно ещё на генеральной репетиции перед выборами. В следующем году у нас выборы в Сейм — хотим повторения?»

« Вы и вся политическая «элита» до сих пор не поняли, насколько люди раздражены и злы. Эпоха «белых перчаток» закончилась. Прятаться за толерантность и призывать к «холодному разуму» больше не получится.»

« Как бывший судья, вы теперь будете смеяться над правом оспаривать решения ЦИК и восстановлением нарушенных прав в независимом суде — как над фундаментальным принципом честных выборов в правовом демократическом государстве?»

«Нужно быть полным и абсолютным идиотом, чтобы принять этот бардак за техническую заминку. Это была лишь часть грандиозного провала. А защищать тех самых «организаторов» — значит крышевать тех, кто разбазаривает деньги. Обычно за такое платят процент, не так ли?»

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Комментарии (3) 43 реакций
Комментарии (3) 43 реакций
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