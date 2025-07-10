Ноги как колодки – как бороться с отеками и венозной недостаточностью летом?

"Отечность – это не только неприятный дискомфорт или эстетическая проблема – это сигнал о нарушении баланса в организме и, возможно, о каком-то заболевании. Отечность возникает, когда жидкость скапливается в межклеточном пространстве, чаще всего из-за нарушения водно-солевого баланса или слабых венозных клапанов. Тепло усиливает этот процесс, так как в тепле стенки вен расслабляются, клапаны больше не могут полноценно проталкивать кровь вверх, и образуется венозный застой. В результате жидкость просачивается в окружающие ткани, и возникает отек – особенно в ногах. Даже, казалось бы, незначительные проявления отеков могут служить первым предупреждением о более серьезной проблеме, которую нельзя оставить без внимания", – говорит Алина Флейшмане.

Влияние жары на здоровье ног

Отечность чаще всего наблюдается по вечерам, локализуется в области голеней и стоп. В ногах чувствуется тяжесть, болезненность и онемение, они могут стать "как налитые свинцом". Характерные для лета жара и влажность в сочетании с различными дополнительными факторами риска особенно способствуют развитию отеков ног и связанного с ними дискомфорта. Помимо воздействия жары, отекам также способствуют:

· длительное сидение (например, на рабочем месте или за рулем автомобиля);

· длительное стояние или стоячая работа;

· слишком тесная или не дышащая обувь;

· избыточный вес;

· нездоровый образ жизни и низкая физическая активность;

· чрезмерное употребление соленой пищи, что способствует задержке жидкости;

· беременность – гормональные изменения и повышенное давление в области таза.

Практические советы для уменьшения отеков

1. Ноги – выше! Прилегши во время отдыха, можно поднять ноги выше уровня сердца – например, положить их на подушку. Это способствует восстановлению венозного кровообращения и оттока лимфы, уменьшая отек и дискомфорт.

2. Без движения никак. Длительная малоподвижность затрудняет кровообращение и циркуляцию лимфы. Каждые 30–60 минут рекомендуется встать, подвигать ногами или сделать простые упражнения (стойка на носках, чередуя с опорой на пятки, улучшает работу венозного насоса). Избегайте сидеть со скрещенными ногами – это сдавливает кровеносные сосуды.

3. Контрастный душ стимулирует кровообращение. В конце дня рекомендуется контрастный душ для ног – чередование теплой (не горячей) и прохладной (не ледяной) воды. Разница температур – примерно в 10–15 °C – активизирует тонус кровеносных сосудов и улучшает капиллярную циркуляцию.

4. Солевые ванны. Ванна для ног с растворенной в теплой воде морской солью помогает расслабить мышцы и уменьшить чувство тяжести. Процедура простая, но эффективная – особенно в дни с повышенной физической нагрузкой или в жару.

5. Массаж – легкий, но действенный. Легкий массаж от стоп вверх улучшает микроциркуляцию и способствует лучшему оттоку лимфы. Для массажа также можно использовать охлаждающие гели или специальные тонизирующие средства.

6. Вода – не меньше, а умнее. В случае отеков часто ошибочно ограничивают потребление воды, однако это может иметь обратный эффект — обезвоживание и еще большую задержку выведения жидкости. Если есть склонность к отекам, пейте медленно, небольшими порциями в течение всего дня, воздерживаясь от употребления больших объемов перед сном.

7. Содержащие магний продукты. Магний помогает регулировать баланс жидкости и снимает мышечные спазмы. Включите в ежедневный рацион шпинат, орехи, авокадо, тофу, брокколи, лосось и темный шоколад.

8. Витамин B1. Недостаток тиамина (витамина B1) может проявляться слабостью в ногах, онемением и отеками. Если есть подозрения на дефицит витамина B1, стоит рассмотреть его прием с пищей (арахисом, цельнозерновыми продуктами, бобовыми и т. д.) или пищевыми добавками, перед этим проконсультировавшись с врачом или фармацевтом.

9. Охлаждающие гели и другие препараты. При обращении в аптеку фармацевты могут порекомендовать локально применяемые препараты с гепарином, экстрактом конского каштана, троксерутином или диосмином. Эти вещества уменьшают отеки, укрепляют стенки вен и снимают чувство тяжести в ногах. Охлаждающие гели особенно эффективны летом.

10. Компрессионные чулки – не только для путешествий. Легкая или средняя компрессия (класс 1 или 2) поддерживает функцию вен и особенно рекомендуется людям, склонным к венозной недостаточности, людям, выполняющим стоячую или сидячую работу, а также беременным женщинам и во время путешествий. Медицинский работник или фармацевт помогут определить правильный размер и класс компрессии.

"Хотя летом отеки и наблюдаются чаще, особенно при длительном стоянии, путешествии или пребывании на жаре, они не считаются нормальным явлением, поскольку могут свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем – сердечной или почечной недостаточности, нарушениях эндокринной деятельности или даже о венозном тромбозе. Поэтому, если отеки повторяются, не проходят или возникают внезапно — особенно на одной ноге, – важно немедленно обратиться к врачу, чтобы своевременно начать необходимое лечение и избежать серьезных осложнений", – в заключение напоминает Алина Флейшмане.