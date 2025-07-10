Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 15. Июля Завтра: Egija, Egmonts, Egons, Henrihs, Henriks
Доступность

Ноги как колодки – как бороться с отеками и венозной недостаточностью летом?

Редакция PRESS 10 июля, 2025 12:04

Азбука здоровья 0 комментариев

Тяжёлые, опухшие ноги, тесная обувь и кажущиеся "исчезнувшими" щиколотки – такие симптомы в летний сезон – не редкость для многих людей. Жара существенно влияет на здоровье ног и может вызывать серьёзный дискомфорт, который не только мешает в повседневной жизни, но и может служить сигналом о проблемах со здоровьем. Почему так происходит и что делать, чтобы чувствовать себя лучше, рассказывает сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Алина Флейшмане.

"Отечность – это не только неприятный дискомфорт или эстетическая проблема – это сигнал о нарушении баланса в организме и, возможно, о каком-то заболевании. Отечность возникает, когда жидкость скапливается в межклеточном пространстве, чаще всего из-за нарушения водно-солевого баланса или слабых венозных клапанов. Тепло усиливает этот процесс, так как в тепле стенки вен расслабляются, клапаны больше не могут полноценно проталкивать кровь вверх, и образуется венозный застой. В результате жидкость просачивается в окружающие ткани, и возникает отек – особенно в ногах. Даже, казалось бы, незначительные проявления отеков могут служить первым предупреждением о более серьезной проблеме, которую нельзя оставить без внимания", – говорит  Алина Флейшмане.

Влияние жары на здоровье ног

Отечность чаще всего наблюдается по вечерам, локализуется в области голеней и стоп. В ногах чувствуется тяжесть, болезненность и онемение, они могут стать "как налитые свинцом". Характерные для лета жара и влажность в сочетании с различными дополнительными факторами риска особенно способствуют развитию отеков ног и связанного с ними дискомфорта. Помимо воздействия жары, отекам также способствуют:

·       длительное сидение (например, на рабочем месте или за рулем автомобиля);

·       длительное стояние или стоячая работа;

·       слишком тесная или не дышащая обувь;

·       избыточный вес;

·       нездоровый образ жизни и низкая физическая активность;

·       чрезмерное употребление соленой пищи, что способствует задержке жидкости;

·       беременность – гормональные изменения и повышенное давление в области таза.

Практические советы для уменьшения отеков

1. Ноги – выше! Прилегши во время отдыха, можно поднять ноги выше уровня сердца – например, положить их на подушку. Это способствует восстановлению венозного кровообращения и оттока лимфы, уменьшая отек и дискомфорт.

2. Без движения никак. Длительная малоподвижность затрудняет кровообращение и циркуляцию лимфы. Каждые 30–60 минут рекомендуется встать, подвигать ногами или сделать простые упражнения (стойка на носках, чередуя с опорой на пятки, улучшает работу венозного насоса). Избегайте сидеть со скрещенными ногами – это сдавливает кровеносные сосуды.

3. Контрастный душ стимулирует кровообращение. В конце дня рекомендуется контрастный душ для ног – чередование теплой (не горячей) и прохладной (не ледяной) воды. Разница температур – примерно в 10–15 °C – активизирует тонус кровеносных сосудов и улучшает капиллярную циркуляцию.

4. Солевые ванны. Ванна для ног с растворенной в теплой воде морской солью помогает расслабить мышцы и уменьшить чувство тяжести. Процедура простая, но эффективная – особенно в дни с повышенной физической нагрузкой или в жару.

5. Массаж – легкий, но действенный. Легкий массаж от стоп вверх улучшает микроциркуляцию и способствует лучшему оттоку лимфы. Для массажа также можно использовать охлаждающие гели или специальные тонизирующие средства.

6. Вода – не меньше, а умнее. В случае отеков часто ошибочно ограничивают потребление воды, однако это может иметь обратный эффект — обезвоживание и еще большую задержку выведения жидкости. Если есть склонность к отекам, пейте медленно, небольшими порциями в течение всего дня, воздерживаясь от употребления больших объемов перед сном.

7. Содержащие магний продукты. Магний помогает регулировать баланс жидкости и снимает мышечные спазмы. Включите в ежедневный рацион шпинат, орехи, авокадо, тофу, брокколи, лосось и темный шоколад.

8. Витамин B1. Недостаток тиамина (витамина B1) может проявляться слабостью в ногах, онемением и отеками. Если есть подозрения на дефицит витамина B1, стоит рассмотреть его прием с пищей (арахисом, цельнозерновыми продуктами, бобовыми и т. д.) или пищевыми добавками, перед этим проконсультировавшись с врачом или фармацевтом.

9. Охлаждающие гели и другие препараты. При обращении в аптеку фармацевты могут порекомендовать локально применяемые препараты с гепарином, экстрактом конского каштана, троксерутином или диосмином. Эти вещества уменьшают отеки, укрепляют стенки вен и снимают чувство тяжести в ногах. Охлаждающие гели особенно эффективны летом.

10. Компрессионные чулки – не только для путешествий. Легкая или средняя компрессия (класс 1 или 2) поддерживает функцию вен и особенно рекомендуется людям, склонным к венозной недостаточности, людям, выполняющим стоячую или сидячую работу, а также беременным женщинам и во время путешествий. Медицинский работник или фармацевт помогут определить правильный размер и класс компрессии.

"Хотя летом отеки и наблюдаются чаще, особенно при длительном стоянии, путешествии или пребывании на жаре, они не считаются нормальным явлением, поскольку могут свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем – сердечной или почечной недостаточности, нарушениях эндокринной деятельности или даже о венозном тромбозе. Поэтому, если отеки повторяются, не проходят или возникают внезапно — особенно на одной ноге, – важно немедленно обратиться к врачу, чтобы своевременно начать необходимое лечение и избежать серьезных осложнений", – в заключение напоминает Алина Флейшмане.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 04:30 15.07.2025
Дело писателей. Акунина приговорили, Быков — в розыске
Bitnews.lv 4 часа назад
Пляжный отдых в Болдерае: туалеты сожжены, спасательный круг украден
Bitnews.lv 6 часов назад
Будем пить по-новому! Уже через 2 недели
Bitnews.lv 12 часов назад
Германия: минималка вырастет
Sfera.lv 12 часов назад
Грозы нанесли урон дорогам и полям в Латгалии — убытки могут достигнуть полумиллиона евро
Bitnews.lv 12 часов назад
Liepājas autobusu parks отменил 11 рейсов из-за нехватки водителей
Bitnews.lv 13 часов назад
Денежный дождь прошёл в США
Sfera.lv 13 часов назад
Мальта: санкциям — нет
Sfera.lv 14 часов назад

Россиянин получил 15 лет за зверское убийство девушки, пошёл на войну, и вот ему вручают грамоту «за защиту страны»

Мир 21:34

Мир 0 комментариев

Уроженец Новосибирска Федор Хижин, который в 2022 году был осужден по делу об убийстве, вышел на свободу и поступил в петербургский вуз после участия в российско-украинской войне.

Уроженец Новосибирска Федор Хижин, который в 2022 году был осужден по делу об убийстве, вышел на свободу и поступил в петербургский вуз после участия в российско-украинской войне.

Читать
Загрузка

Организаторы: Праздник песни и танца школьной молодежи прошёл успешно

Важно 21:26

Важно 0 комментариев

XIII Праздник песни и танца школьной молодежи прошел успешно, считают организаторы, особо отмечая эффективное сотрудничество между всеми сторонами.

XIII Праздник песни и танца школьной молодежи прошел успешно, считают организаторы, особо отмечая эффективное сотрудничество между всеми сторонами.

Читать

Неужели конец? Орбан правит Венгрией 15 лет, и вот сейчас его власть зашаталась

Важно 21:21

Важно 0 комментариев

У венгров есть поговорка Visszanyal a fagyi, что можно перевести как «мороженое лижет в ответ». Это значит — будь осторожен, то, что ты с удовольствием поглощаешь, может в итоге поглотить тебя. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на протяжении как минимум двух десятилетий усердно атакует либеральное мировоззрение, превращая страну в то, что он сам называл «нелиберальной демократией» и «нацией христианской свободы».

У венгров есть поговорка Visszanyal a fagyi, что можно перевести как «мороженое лижет в ответ». Это значит — будь осторожен, то, что ты с удовольствием поглощаешь, может в итоге поглотить тебя. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на протяжении как минимум двух десятилетий усердно атакует либеральное мировоззрение, превращая страну в то, что он сам называл «нелиберальной демократией» и «нацией христианской свободы».

Читать

Пьяный солдат латвийской армии на машине врезался в дом

ЧП и криминал 20:24

ЧП и криминал 0 комментариев

В минувшую субботу военнослужащий Национальных вооружённых сил (НВС) Латвии в неслужебное время в состоянии алкогольного опьянения (2,7 промилле) врезался в фасад здания в Алуксне, подтвердили агентству LETA в НВС.

В минувшую субботу военнослужащий Национальных вооружённых сил (НВС) Латвии в неслужебное время в состоянии алкогольного опьянения (2,7 промилле) врезался в фасад здания в Алуксне, подтвердили агентству LETA в НВС.

Читать

«Преступная русификация»: Ланга услышала пару русских слов на Празднике песни. И началось…

Важно 20:21

Важно 0 комментариев

XIII Праздник песни и танца школьной молодежи прошел успешно, считают организаторы, особо отмечая эффективное сотрудничество между всеми сторонами. Однако, не все понравилось депутату Рижской думы Лиане Ланге. В одной из песен она моментально засекла использование русского языка. И началось...

XIII Праздник песни и танца школьной молодежи прошел успешно, считают организаторы, особо отмечая эффективное сотрудничество между всеми сторонами. Однако, не все понравилось депутату Рижской думы Лиане Ланге. В одной из песен она моментально засекла использование русского языка. И началось...

Читать

Безопасность и покой: по сходной цене продают места в бомбоубежище в центре Риги

Новости Латвии 20:01

Новости Латвии 0 комментариев

На фоне усиливающейся нестабильности в мире в Латвии на рынке недвижимости появляются нестандартные предложения. В самом центре Риги в продажу поступили спальные места в полностью оборудованном и сертифицированном бомбоубежище, готовом к использованию в случае чрезвычайной ситуации.

На фоне усиливающейся нестабильности в мире в Латвии на рынке недвижимости появляются нестандартные предложения. В самом центре Риги в продажу поступили спальные места в полностью оборудованном и сертифицированном бомбоубежище, готовом к использованию в случае чрезвычайной ситуации.

Читать

Трамп дал Путину 50 дней на соглашение по Украине

Важно 18:38

Важно 0 комментариев

Дональд Трамп потребовал, чтобы Россия заключила соглашение о мире в Украине в течение 50 дней. В противном случае республиканец пригрозил вторичными тарифами против торговых партнеров РФ.

Дональд Трамп потребовал, чтобы Россия заключила соглашение о мире в Украине в течение 50 дней. В противном случае республиканец пригрозил вторичными тарифами против торговых партнеров РФ.

Читать