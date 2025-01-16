«Не нравится — жалуйся!» Розенвалдс крайне удивлен агрессивным отношением к пассажирам Vivi

Своим опытом общения с контролерами в поезде Розенвалдс поделился в социальной сети Facebook. Он пишет:

"Мне очень нравится ездить на Vivi, но сегодня, по пути из Елгавы в Ригу, произошло нечто необычное и неприятное. Контроль.

Я до сих пор не понимаю, какова цель этого контроля, если я сам обязан регистрировать свой билет, а в каждом поезде работают кондукторы. Контролируют пассажиров или самих кондукторов? Ладно, это не мое дело. Если нужно, пусть контролируют… Пусть будет работа и у контролеров, и у кондукторов!

Но форма контроля меня неприятно удивила. Никогда раньше с таким не сталкивался. В отличие от кондукторов, которые всегда вежливы, здороваются, интересуются, прощаются и даже улыбаются, контролерша не поздоровалась, не представилась, а грубо потребовала: «Предъявите билет!» После этого — ни спасибо, ни до свидания. Когда мы вместе вышли на станции Торнякалнс, я спокойно переспросил, почему так, и получил еще более высокомерный ответ: «Не нравится — жалуйся». Вот теперь публично и жалуюсь…

Но это еще не самое страшное. Вместе с контролершей, которой было около 20 лет, шли двое мужчин средних лет в форме, возможно, железнодорожная полиция или сотрудники охраны. Проходя мимо парня, сидевшего рядом со мной, один из этих охранников в приказной форме сказал: «Убери ноги!» — даже не вежливо, не поздоровавшись, не представившись. У него ведь форма, власть, и он может делать все, что угодно... Мне тоже не нравится, когда пассажиры сидят вызывающе, но ведь на это можно указать в другой форме и тоне.

Я стараюсь понять, что контролеры и охранники ежедневно сталкиваются с агрессивными «зайцами», особенно в полнолуние, но мне хотелось бы оградить себя и других спокойных, нормально сидящих и оплативших проезд пассажиров от агрессии и токсичной атмосферы. Я хочу продолжать наслаждаться безопасным, удобным и экономичным передвижением на Vivi — Vienā vilcienā".