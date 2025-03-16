На США обрушились мощные торнадо, погибли по меньшей мере 33 человека

Дорожный патруль штата Миссури подтвердил 12 смертей в округах Озарк, Батлер, Уэйн и Джефферсон.

В Канзасе по меньшей мере восемь человек погибли в результате аварии с участием 50 транспортных средств, вызванной сильной пыльной бурей.

В Оклахоме погиб один человек, в Техасе жертвами стали три человека, погибшие в автомобильных авариях во время пыльной бури в округе Амарилло, передает CBS со ссылкой на департамент общественной безопасности штата.

Власти штата Миссисипи соообщили о шести смертях, связанных со штормом, в округах Уолтхолл, Ковингтон и Джефферсон-Дейвис.

Управление по чрезвычайным ситуациям Арканзаса сообщило о трех погибших и 29 раненых, подчеркнув, что это предварительные данные.

В Теннесси и Миссури власти предупредили о риске новых торнадо. Прогнозируются также молнии и сильный ветер.

На снимках, сделанных сотрудниками экстренных служб, видны поврежденные здания и перевернувшиеся грузовики.

В округе Батлер, где погиб один человек, было зарегистрировано несколько смертельных случаев, нескольких человек удалось эвакуировать. Ожидается, что сегодня на регион обрушатся новые торнадо.

В Джорджии губернатор Брайан Кемп объявил чрезвычайное положение, призвав местных жителей «быть готовыми» к еще более суровой непогоде.

Губернатор Арканзаса Сара Хакаби Сандерс также объявила чрезвычайное положение после гибели трех человек.

«Сильные грозы и торнадо обрушились на Арканзас и продолжают вызывать опасности, трудности и страдания по всему штату, что оправдывает эти меры», — говорится в ее заявлении.

По данным Центра прогнозирования погоды Национальной метеорологической службы, «сильные грозы» могут принести молнии, сильные порывы ветра, град и новые торнадо.

По данным метеослужбы, существует «дополнительная угроза» торнадо «значительной» и «невероятной» интенсивности, способных нанести огромный ущерб, над долинами Нижней Миссисипи и Теннесси, центральным побережьем Мексиканского залива и юго-востоком страны.