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Миллионы утопили в болоте, но не факт, что не утопят еще столько же: беды рижского микрорайона Скансте

© Lsm.lv 12 мая, 2025 09:17

Новости Латвии 0 комментариев

Оказалось невозможным продолжить строительство на части территории нового рижского района Скансте: там продолжает проседать грунт, просела и часть уже построенной канализации. Это — информация из расследования Re:Baltica. По данным журналистов, Рижскую думу предупреждали о том, что такой исход возможен. Но никаких мер предпринято не было, рассказала в эфире LSM+ журналист Re:Baltica Ольга Драгилёва.

Проект реконструкции Скансте (где ранее ликвидировали садово-огородные участки) задумывался как прорыв: новые улицы, парк, велодорожки, а главное — коммуникации. На всё это планировали потратить около 2 миллионов евро, но обошлось оно в 17 миллионов. Впрочем, нет никакой гарантии, что всё построенное сможет работать по назначению, выяснила Re:Baltica.

«Здесь можно только погулять. Но главные цели всего тут — это были коммуникации. Канализация... И ничто из того, что здесь закопано, нельзя будет использовать ближайшие три-пять лет», — рассказала Драгилева.

Район находится на болотистой почве, но при проектировании не были проведены все необходимые расчёты. Подрядчика выбрали по минимальной цене. Уже тогда другие участники конкурса предупреждали: коммуникации утонут.

В 2021 году грунт начал проседать, канализация стала погружаться в грунт. Строительство остановили. Чиновники решили — пусть конструкции продолжают тонуть до «естественного» окончания процесса, а на это могут потребоваться годы.

Возможно, всё построенное придется демонтировать и устанавливать новую канализацию.

За время проектирования и реализации проекта несколько раз сменилось руководство города. «Кирсис не разобрался, кто несет ответственность. Все эти люди, которые отвечали за этот проект в Рижской думе, все чиновники до сих пор работают. Они никак не наказаны, они не названы. Ответственность думы вообще никак нигде не прописана».

Комментарий от Рижской думы вместо мэра дала глава комитета городского развития Инесе Андерсоне. На вопрос, почему дума ранее игнорировала предупреждения, она ответила так.

«Мы это только сейчас узнали. 4 года назад, когда мы вступили в должность — конкурс уже был завершен. И работы уже начались. Тут можно поучиться тому, что самая дешевая цена закупки создает больше проблем, чем пользы».

Асфальт, который, по словам Андерсоне, там сейчас временный, через какое-то время вскроют и закопают новые канализационные трубы.

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