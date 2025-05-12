Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 13. Мая Завтра: Ira, Iraida, Irena, Irina
Доступность

Латвийские хоккеисты проиграли второй матч чемпионата мира со сборной Канады (2)

© LETA 12 мая, 2025 10:05

Спорт 2 комментариев

хоккей чемпионат мира латвия канада

В воскресенье, 11 мая, латвийская хоккейная сборная во втором матче чемпионата мира в Стокгольме уступила сборной Канады со счетом 1:7 (1:2, 0:3, 0:2).

Лучшими игроками матча признаны Эдуард Тралмакс, которому удалось забить единственную шайбу в ворота канадцев, и вратарь канадской сборной Марк Андре Флери, отразивший 16 из 17 бросков.

Канадцы совершали броски по воротам, которые защищал Густав Давис Григалс, 37 раз.

На данный момент в группе А по 6 очков имеют Канада и Швеция за две игры, по три очка заработала Финляндия в одном матче, Латвия и Словакия - в двух. Пока нет очков у Австрии, Франции и Словении.

В начале игры у канадцев не было подавляющего перевеса, и на 8-й минуте матча лидировать стали латыши. После передачи от Данса Лочмелиса Тралмакс из центра зоны выполнил сильный бросок и забил шайбу.  В середине первого периода Тревис Конекны сравнял счет.

Во втором периоде Кент Джонсон забил два гола подряд, еще один точный бросок за 24 секунды до конца периода сделал Конекны - 5:1 в пользу Канады.

На 6-й минуте третьего периода латвийские хоккеисты в центральной зоне потеряли шайбу, и Меклину Селебрини удалось поразить ближний угол латвийских ворот после удачных передач от Сидни Кросби и Конекны.

Седьмой гол сборной Латвии забил Баррет Хейтон за пять минут до окончания основного времени игры. Еще одну шайбу в ворота за 41 секунду до финального сигнала забросил Майк Мэтисон, но гол не засчитали, так как судьи констатировали помеху вратарю.

Следующий матч латвийской сборной состоится во вторник, 13 мая, в 17:20 - она сразится с командой Словении.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (2) 26 реакций
Комментарии (2) 26 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Нетаньяху: израильская армия войдет в Газу «со всей силой» в ближайшие несколько дней (2)

Важно 20:41

Важно 2 комментариев

Биньямин Нетаньяху заявил во вторник, что ЦАХАЛ не остановится, пока не "завершит операцию" и не разгромит ХАМАС.

Биньямин Нетаньяху заявил во вторник, что ЦАХАЛ не остановится, пока не "завершит операцию" и не разгромит ХАМАС.

Читать
Загрузка

Экономика военного времени: расходы на оборону увеличиваются до 5% от ВВП со следующего года (2)

Важно 20:36

Важно 2 комментариев

Для увеличения финансирования государственной обороны и безопасности Министерство обороны предлагает создать Фонд обороны и безопасности. На закрытом заседании во вторник правительство ознакомилось с планом по эффективному увеличению финансирования обороны и безопасности.

Для увеличения финансирования государственной обороны и безопасности Министерство обороны предлагает создать Фонд обороны и безопасности. На закрытом заседании во вторник правительство ознакомилось с планом по эффективному увеличению финансирования обороны и безопасности.

Читать

В Латвии дешевле: из-за налогов жители Эстонии будут все чаще ездить на границу за алкоголем (2)

Бизнес 20:33

Бизнес 2 комментариев

 С июля этого года ставка налога с оборота (НДС) в Эстонии увеличится на два процентных пункта, что сделает Латвию еще более выгодным направлением для покупки алкоголя по сравнению с Эстонией. Ожидается рост приграничной торговли, который уже значительно увеличился в апреле этого года. Особенно это коснется слабоалкогольных напитков, разница в цене на которые между двумя странами станет еще более заметной.

 С июля этого года ставка налога с оборота (НДС) в Эстонии увеличится на два процентных пункта, что сделает Латвию еще более выгодным направлением для покупки алкоголя по сравнению с Эстонией. Ожидается рост приграничной торговли, который уже значительно увеличился в апреле этого года. Особенно это коснется слабоалкогольных напитков, разница в цене на которые между двумя странами станет еще более заметной.

Читать

Из-за «липовой» справки депутат рискует вылететь из Сейма: суд вынес приговор (2)

Важно 20:25

Важно 2 комментариев

Рижский районный суд сегодня признал депутата Сейма, семейного врача Юриса Яковина (СЗК), а также адвокатов из Валмиеры Эдгарса Атлациса и Агнесе Кауце виновными в подделке документа, как сообщило агентство LETA со ссылкой на суд.

Рижский районный суд сегодня признал депутата Сейма, семейного врача Юриса Яковина (СЗК), а также адвокатов из Валмиеры Эдгарса Атлациса и Агнесе Кауце виновными в подделке документа, как сообщило агентство LETA со ссылкой на суд.

Читать

Водитель в шоке от штрафа на парковке у «Рими»: за что? (2)

Выбор редакции 20:17

Выбор редакции 2 комментариев

Эмоциональный пост о своём грустном опыте на парковке у магазина написал один из водителей в группе Ездуны на фейсбуке.

Эмоциональный пост о своём грустном опыте на парковке у магазина написал один из водителей в группе Ездуны на фейсбуке.

Читать

«Откройте границу с Россией и Белоруссией»: в Резекне появились провокационные листовки (2)

Важно 20:11

Важно 2 комментариев

В Резекне внимание жителей привлекли странные листовки, появившиеся в городе. На них изображён QR-код и надпись: «Откройте границу Латвии с Россией и Белоруссией».

В Резекне внимание жителей привлекли странные листовки, появившиеся в городе. На них изображён QR-код и надпись: «Откройте границу Латвии с Россией и Белоруссией».

Читать

Стремительный рост цен на продукты: глава Банка Латвии предлагает поискать «горлышко бутылки» (2)

Новости Латвии 19:49

Новости Латвии 2 комментариев

Надо искать причины стремительного роста цен на продукты питания, так как в этой группе рост цен намного превышает глобальные тенденции, заявил во вторник на заседании бюджетно-финансовой (налоговой) комиссии Сейма президент Банка Латвии Мартиньш Казакс.

Надо искать причины стремительного роста цен на продукты питания, так как в этой группе рост цен намного превышает глобальные тенденции, заявил во вторник на заседании бюджетно-финансовой (налоговой) комиссии Сейма президент Банка Латвии Мартиньш Казакс.

Читать