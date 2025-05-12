Лучшими игроками матча признаны Эдуард Тралмакс, которому удалось забить единственную шайбу в ворота канадцев, и вратарь канадской сборной Марк Андре Флери, отразивший 16 из 17 бросков.

Канадцы совершали броски по воротам, которые защищал Густав Давис Григалс, 37 раз.

На данный момент в группе А по 6 очков имеют Канада и Швеция за две игры, по три очка заработала Финляндия в одном матче, Латвия и Словакия - в двух. Пока нет очков у Австрии, Франции и Словении.

В начале игры у канадцев не было подавляющего перевеса, и на 8-й минуте матча лидировать стали латыши. После передачи от Данса Лочмелиса Тралмакс из центра зоны выполнил сильный бросок и забил шайбу. В середине первого периода Тревис Конекны сравнял счет.

Во втором периоде Кент Джонсон забил два гола подряд, еще один точный бросок за 24 секунды до конца периода сделал Конекны - 5:1 в пользу Канады.

На 6-й минуте третьего периода латвийские хоккеисты в центральной зоне потеряли шайбу, и Меклину Селебрини удалось поразить ближний угол латвийских ворот после удачных передач от Сидни Кросби и Конекны.

Седьмой гол сборной Латвии забил Баррет Хейтон за пять минут до окончания основного времени игры. Еще одну шайбу в ворота за 41 секунду до финального сигнала забросил Майк Мэтисон, но гол не засчитали, так как судьи констатировали помеху вратарю.

Следующий матч латвийской сборной состоится во вторник, 13 мая, в 17:20 - она сразится с командой Словении.