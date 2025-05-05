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Метеоролог предупреждает: из-за войны в атмосферу попадают вещества, которые могут влиять на климат

TV24 5 мая, 2025 10:03

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Война влияет не только непосредственно на страны, где ведутся военные действия, но и на весь мир, а также индивидуально на каждого из нас. Влияет она и на климат. Какими могут быть последствия для климата в связи с войной, разъясняет Андрис Виксна, руководитель отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в эфире телеканала TV24 - в программе Uz līnijas.

Виксна подтверждает, что война влияет на изменения климата, но это труднее отследить, чем в мирных условиях. "Если рассмотреть самые различные факторы, то она вызывает разного рода загрязнение, когда известно, но может быть и неизвестно, что выбрасывается в атмосферу, и это огромные объемы. Например, когда взрываются хотя бы склады боеприпасов, где находятся десятки тысяч взрывных устройств", - поясняет он.

Хотя однозначно можно утверждать, что военные действия на климат влияют, невозможно сказать сразу, каково это влияние и каким оно будет, так как атмосфера достаточно велика. С учетом этого военные действия и другие обстоятельства, влияющие на климат, нейтрализуются при переменчивых погодных условиях.

Газы и другие химические вещества, попадающие в атмосферу во время военных действий, пополняют количество выхлопных газов, оказавшихся в окружающей среде в результате человеческой деятельности.

Исследование показывает, что молодежь в Латвии волнуют изменения климата, однако, по их мнению, в школе на эти темы говорят недостаточно. 76% опрошенных молодых людей считают, что экологичные технологии и "зеленый" образ жизни могут помочь предотвратить изменения климата, а также верят, что их повседневные предпочтения имеют значение для того, чтобы климат менялся меньше. Многие участники исследования отметили, что придерживаются "зеленого" образа жизни - сортируют отходы, пользуются экологичным транспортом.

41% опрошенных не согласны или скорее не согласны с тем, что в школе их достаточно информируют об изменениях климата. Это говорит о том, что в учебных заведениях надо больше рассказывать об этих изменениях и глобальном потеплении, считают авторы опроса.

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