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Рубио: «Германия — это замаскированная тирания»

Euronews 4 мая, 2025 15:03

Мир 0 комментариев

Решение отнести "Альтернативу для Германии" к категории "безусловно экстремистских" обостряет германо-американские отношения. Администрация Трампа ранее критиковала поведение европейских правительств в отношении правопопулистских, антииммиграционных партий.

Правительство США резко осудило решение внутренней разведки Германии отнести всю партию "АдГ" к категории "экстремистских". Госсекретарь Марко Рубио написал на сайте X, что Германия - "не демократия, а замаскированная тирания", где служба внутренней разведки следит за оппозицией.

Экстремистской является не "АдГ", а "смертоносная иммиграционная политика открытых границ", проводимая истеблишментом, которую "АдГ" отвергает.

Глава внешнеполитического ведомство США призвал пересмотреть это решение, однако в Германии критику Рубио отвергли.

"Это демократия, - говорится в сообщении Федерального министерства иностранных дел на сайте X. - Это решение - результат тщательного и независимого расследования, призванного защитить нашу Конституцию и верховенство закона. Последнее слово останется за независимыми судами. Мы извлекли урок из нашей истории, что правый экстремизм должен быть остановлен".

Как и госсекретарь Рубио, вице-президент США Джей Ди Вэнс также отмечает, что "АдГ" - "самая популярная партия в Германии". Вэнс также подчеркнул, что "АдГ" - с отрывом самая представительная партия в Восточной Германии. И теперь бюрократия пытается ее уничтожить.

"Вместе с Западом мы разрушили Берлинскую стену. Теперь она возводится заново - не Советами или русскими, а немецким истеблишментом", - написал Вэнс на сайте X.

На Мюнхенской конференции по безопасности Вэнс обвинил глав европейских государств и правительств в подавлении инакомыслия и свободы выражения мнения.

 "Многим из нас, живущим по другую сторону Атлантики, все чаще кажется, что старые, укоренившиеся интересы прячутся за уродливыми терминами советских времен, такими как дезинформация. Им просто не нравится мысль о том, что кто-то может выразить иное мнение или, не дай Бог, проголосовать по-другому или, что еще хуже, выиграть выборы", - сказал тогда Вэнс, предупредив, что это приводит к обострению атлантических отношений.

Затем Вэнс встретился на полях конференции с одним из лидеров "АдГ" Алисой Вайдель, которая не была приглашена организаторами.

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