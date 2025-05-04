WP: Сырьевая сделка с Украиной не решит проблемы США

"Сделка по недрам" между США и Украиной - важное дипломатическое достижение, однако "ее ценность в глобальной конкуренции за металлы для создания оружия, электроники и батарей весьма сомнительна", написалав субботу, 3 мая, газета The Washington Post. Соглашение между Вашингтоном и Киевом "в краткосрочной перспективе не устранит ни одну из уязвимостей, связанных с доминированием Китая в цепочках поставок", сказал изданию директор Глобального энергетического центра Рид Блейкмор.

WP отмечает, что недра Украины, насколько известно, не богаты 17 редкоземельными металлами, которые остро нужны США после того, как Пекин ограничил их поставки в рамках начатой Дональдом Трампом "торговой войны". Разработка украинских месторождений титана, графита и лития может быть интересной для американских инвесторов, но на нее потребуется "не менее 10 лет", считают эксперты. При этом горнодобывающие компании из США ждут в Украине "устаревшие данные геологоразведки советской эпохи", продолжает издание.

Что касается нефти и газа, о которых также говорится в соглашении, то для их добычи есть другие места, где инфраструктура развита лучше, а риски меньше, пишет The Washington Post. Специалист по энергетике из Техасского университета Бен Кэхилл отмечает, что большинство украинских нефтегазовых месторождений находится в зоне боевых действий или рядом с ней, так что бизнес из США едва ли захочет вкладывать в это средства даже в случае достижения мира. Впрочем, возможно, "какие-то маленькие независимые компании захотят рискнуть", добавляет Кэхилл.

Директор по исследованиям и ассистент профессора Института морских исследований России при Военно-морском колледже США Эмили Холланд обратила внимание также на проблему переработки добытых полезных ископаемых. В соглашении не указано, где именно это будет осуществляться. Для такой переработки нужна энергетическая и транспортная инфраструктура, которая в Украине по большей части сильно повреждена. Кроме того, "переработка полезных ископаемых в Украине не совсем удобна для рынков США, особенно если администрация стремится перенести производство конечной продукции на территорию страны", указала Холланд.

Сделка Украины и США по ресурсам

В ночь на 1 мая министр финансов США Скотт Бессент и первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко подписали в Вашингтоне соглашение о создании американо-украинского инвестиционного фонда восстановления. Предполагается, что он будет наполняться прибылью от добычи украинских полезных ископаемых.

Текст соглашения пока не опубликован. По словам главы Минэкономики Украины Юлии Свириденко, в нем не упоминаются какие-либо долговые обязательства Украины перед США, при этом обе страны смогут расширить свой экономический потенциал "за счет равноправного сотрудничества и инвестиций". "Все ресурсы на нашей территории и в территориальных водах принадлежат Украине. Именно украинское государство определяет, где и что добывать", - написала Свириденко в Facebook.

Дональд Трамп заявил, что США получат от сделки "гораздо больше", чем 350 млрд долларов - именно столько Вашингтон, по его словам, потратил на помощь Киеву с начала войны. Между тем, в Украине соглашение уже критикуют за то, что оно, по-видимому, не содержит гарантий безопасности.