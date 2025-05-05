Социальный эксперимент? Эдгар Айварс вышел на связь и прокомментировал скандальный ролик с «задержанием»

Айварс дает следующее пояснение: "Прежде всего о насилии - хочу напомнить о своем первом заявлении. Я всегда был и есть против любого рода насилия. Сотрудничество с вовлеченным в него лицом было прекращено сразу же, но то, что последовало дальше, представляет собой иного рода насилие, направленное против меня и моих близких.

В эти дни мы получили тысячи комментариев и угроз - и я, и Диана, и моя мама, и мои деловые партнеры.

Так как я много лет веду деятельность в соцсетях, я понял, что пойдет волна хейта, поэтому был проведен социальный эксперимент".

"Мы вам покажем, с какой скоростью одно ложное известие может охватить умы людей и как люди, сами не осознавая, становятся инструментами насилия", - говорит он в конце ролика, давая понять, что продолжение следует.