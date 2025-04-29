Макаревич неожиданно ответил на предложение о концерте в РФ (ВИДЕО)

В частности, мужчина требовал от музыканта ответить на вопрос:

-Вы обещали дать бешеный концерт в Киеве после заключения мирных соглашений...

-Я обещал дать бешеный концерт в Киеве после окончания войны.

-А мирные соглашения?

-А про мирные соглашения я ничего не говорил...

-А если Россия выиграет, дадите концерт в России?

-В России не дам.

-Почему, может вам стыдно перед российскими зрителями, потому что вы назвали их подтявкивающим говном?

-Именно поэтому я не хочу их видеть.

Дальше явно спешащий Макаревич пытается закончить дискуссию, но собеседник не сдаётся. Наконец, музыкант спрашивает:

-Как вас зовут?

-Михаил, -представляется мужчина.

-Михаил, идите на х...й! - заканчивает беседу музыкант...