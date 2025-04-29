Макаревич неожиданно ответил на предложение о концерте в РФ (ВИДЕО)

В частности, мужчина требовал от музыканта ответить на вопрос:
-Вы обещали дать бешеный концерт в Киеве после заключения мирных соглашений...
-Я обещал дать бешеный концерт в Киеве после окончания войны.
-А мирные соглашения?
-А про мирные соглашения я ничего не говорил...
-А если Россия выиграет, дадите концерт в России?
-В России не дам.
-Почему, может вам стыдно перед российскими зрителями, потому что вы назвали их подтявкивающим говном?
-Именно поэтому я не хочу их видеть.
Дальше явно спешащий Макаревич пытается закончить дискуссию, но собеседник не сдаётся. Наконец, музыкант спрашивает:
-Как вас зовут?
-Михаил, -представляется мужчина.
-Михаил, идите на х...й! - заканчивает беседу музыкант...