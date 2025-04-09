Высказывание акционера авиакомпании - Министерства сообщения - о том, что Гаусс утратил доверие акционера, председатель совета "airBaltic" Андрей Мартынов в передаче "Spried ar Delfi" сравнил с оконченным романом: "После того как любовь прошла, это и было сказано".

Мартынов отметил, что в соответствии с нормативными актами недоверие, выраженное акционером члену правления, является важным основанием для совета предприятия, чтобы освободить этого члена правления от должности.

Мартынов также отметил, что вопрос, почему увольнение Гаусса произошло именно сейчас, следует адресовать представителям Министерства сообщения. "Я привык к другой корпоративной культуре. Я и в частном бизнесе, в котором являюсь членом правления и совета, как бы не особо спрашиваю о причинах у акционеров, которые дают мне какие-то (указания) или пользуются своими правами на собрании акционеров", - заявил председатель совета авиакомпании.

Мартынов не усматривает каких-либо закономерностей в сделанных за последнее время заявлениях, которые могли бы дать ответ на этот вопрос.

В свою очередь, бывший председатель совета "airBaltic" Клавс Васкс отметил, что прошлогодние убытки были не такими, чтобы уволить Гаусса. "Я думаю, образно выражаясь, что мистер Гаусс был как та кость в горле, которую нельзя ни проглотить, ни выплюнуть. 2023 год предприятие закончило с прибылью, в 2024 году были, к сожалению, убытки. Значительная часть этих убытков, правда, была напрямую связана с продвижением к IPO, так как нужно было списать амортизационные расходы, плюс переоценка валютного курса и подобные вещи. Эти операционные потери, возможно, не были такими, чтобы за этого Мартина Гаусса стоило бы уволить. Я, конечно, не знаю, что произошло за последние два месяца. Возможно, были повороты внутри компании, которые дали основания акционеру таким образом поступить", - прокомментировал Васкс.

(Delfi.lv)