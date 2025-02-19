Ликвидировано 159 преступных групп за год: отчёт полиции

Пресечена деятельность 92 преступных групп и 67 организованных преступных группировок.
Сфера их деятельности групп включают незаконный оборот наркотических и психотропных веществ, мошенничество и кражи.
Среди результатов работы полиции в прошлом году - обнаружение в Алуксне крупнейшей в истории Латвии лаборатории по производству синтетических наркотиков и ликвидация центра телефонного мошенничества с участием сотрудников украинской полиции. В прошлом году в результате масштабной операции было изъято почти 300 миллионов сигарет и ликвидирована международная сеть организованной преступности.