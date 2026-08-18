Латвийские кинопродюсеры в этом году представили комиссии два полнометражных фильма: картину режиссера Дзинтарса Дрейбергса «В сети. Рождение легенды ТТТ» и фильм Кайришса и Авотса «Уля».

Оценив качество фильмов, созданных в разной эстетике, национальная экспертная комиссия решила выдвинуть от Латвии на премию Американской киноакадемии в категории «Лучший международный фильм» картину «Уля», мировая премьера которой состоялась в мае в рамках конкурса Каннского кинофестиваля «Un certain regard» («Особый взгляд»).

Авотс получил международное признание за роль в этом фильме, удостоившись приза за лучшую роль на Иерусалимском кинофестивале. «Уля» уже названа фильмом-открытием на нескольких фестивалях класса А этой осенью, и такой фон имеет большое значение в контексте премии Американской киноакадемии «Оскар», отмечают представители НКЦ.