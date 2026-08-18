Фильм заявлен на премию Американской киноакадемии «Оскар» в категории «Лучший международный художественный фильм».
Заявленные на оценку фильмы рассматривала созданная НКЦ комиссия отраслевых экспертов, состав которой утвержден Американской киноакадемией.
В комиссию вошли продюсеры Алисе Гелзе и Матис Кажа, кинокритик Кристине Симсоне, продюсер и режиссер Райтис Абеле и руководитель НКЦ Дита Риетума.
Латвийские кинопродюсеры в этом году представили комиссии два полнометражных фильма: картину режиссера Дзинтарса Дрейбергса «В сети. Рождение легенды ТТТ» и фильм Кайришса и Авотса «Уля».
Оценив качество фильмов, созданных в разной эстетике, национальная экспертная комиссия решила выдвинуть от Латвии на премию Американской киноакадемии в категории «Лучший международный фильм» картину «Уля», мировая премьера которой состоялась в мае в рамках конкурса Каннского кинофестиваля «Un certain regard» («Особый взгляд»).
Авотс получил международное признание за роль в этом фильме, удостоившись приза за лучшую роль на Иерусалимском кинофестивале. «Уля» уже названа фильмом-открытием на нескольких фестивалях класса А этой осенью, и такой фон имеет большое значение в контексте премии Американской киноакадемии «Оскар», отмечают представители НКЦ.
В латвийский кинопрокат «Уля» выйдет в середине сентября — национальная премьера состоится 16 сентября. Фильм является совместным производством Латвии, Эстонии, Польши и Литвы. Его создала студия «Ego Media» в сотрудничестве с эстонской студией «Allfilm», польской «Staron Film» и литовской «Tremora».
В основе фильма «Уля» лежит идея актера Авотса сыграть историю поиска себя девочкой-подростком, основанную на биографии латвийской баскетболистки Ульяны Семеновой.
Действие фильма происходит в Латвии в конце 1960-х годов. Героиня картины Уля растет на отдаленном латвийском хуторе в семье староверов, и ее рост заставляет близких сомневаться, найдется ли вообще в этом мире место для такой высокой девушки.
Когда фотография класса попадает в руки баскетбольных тренеров, Улю увозят в Ригу, чтобы она присоединилась к знаменитой баскетбольной команде. Однако девушке нелегко поверить в свои силы, принять себя и найти свой путь, чтобы из растерянного подростка превратиться в спортсменку мирового уровня.
Авторы сценария — Авотс, Ливия Улмане и Андрис Фелдманис, режиссер — Кайришс, продюсер — Гунтис Тректерис. Оператором выступил поляк Войцех Старонь, художник-постановщик — Иева Юрьяне.
Первым латвийским фильмом, выдвинутым на премию Американской киноакадемии, стала картина режиссера Яниса Стрейча «Дитя человеческое» 1991 года. В прошлом году на премию был выдвинут полнометражный анимационный фильм братьев Абеле «Собака Бога».
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