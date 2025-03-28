Латвия больше не получит денег ЕС на строительство новых дорог: где будем брать финансирование

Этой зимой погода была теплой, и на содержание дорог пришлось тратить меньше средств, отмечает председатель правления «Latvijas valsts ceļi» Мартиньш Лаздовскис. Однако часть сэкономленных средств направили на выполнение других работ по содержанию, которые обычно откладываются на весну или лето.

«Зима была мягче, чем ожидалось, и работ по содержанию пришлось выполнять меньше. Мы сэкономили 6 миллионов евро. Грунтовые дороги чаще становились размытыми, поэтому туда пришлось вкладывать больше. В зимний сезон удалось выполнить работы, которые обычно делаем позже. В общей сложности мы сэкономили 2 миллиона евро. Мы сможем использовать их для поддержания устойчивости дорог», – поясняет Лаздовскис.

Однако уже ранее сообщалось, что по сравнению с финансированием, доступным в предыдущие годы для строительства дорог, в ближайшие годы фактически будет доступна лишь половина этой суммы. Европейские средства больше нельзя будет тратить на строительство новых дорог. Хотя этот вид финансирования по-прежнему будет доступен для обновления пешеходных и велосипедных дорожек, средства на строительство других автодорог придется искать в других источниках.

«Это не вопрос этого года, но 2026 и 2027 годы будут более сложными, так как финансирование сократится. Большая часть инвестиций в дороги всегда поступала из фондов Европейского Союза – как из фонда сплочения, так и из Европейского фонда регионального развития. Теперь эти средства нам больше не будут доступны для обновления дорог в привычном понимании. Вместе с Министерством сообщений нам теперь придется искать альтернативы. И одной из таких альтернатив, о которой нам обязательно нужно будет говорить, является финансирование военной мобильности. Например, первый такой проект – мост в Салацгрива, который мы реализуем за счет финансирования военной мобильности. Также подъездная дорога к полигону в Селии должна финансироваться из этих средств. Возможно, одни двери закрываются, а другие открываются».

Лаздовскис поясняет, что в дальнейшем придется делать честный, но тяжелый выбор – больше инвестировать в восстановление автодорог, чтобы обеспечить устойчивость вложений: «Большая часть финансирования будет направлена на снятие старых слоев асфальта и укладку новых. Некоторые дороги, которые сравнительно новые и кажутся пользователям в хорошем состоянии, уже начинают покрываться трещинами и микротрещинами. Мы не можем допустить, чтобы вода проникала в конструкцию дороги и разрушала её. Например, дорога в Кокнесе – новое шоссе, которое многим кажется новым – одна из тех, для которых наступил последний момент для восстановления. Она уже включена в список. Если финансирование сократится вдвое, мы сможем поддерживать дороги, но не сможем выполнить все необходимые работы. Мы сосредоточимся на сохранении того, что уже есть, и не допустим его ухудшения».