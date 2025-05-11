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Латвия берет пример с Польши? На владельцев сети магазинов Mere в Латвии могут наложить санкции (4)

© LETA 11 мая, 2025 07:12

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LETA.

Латвия оценит введенные Польшей санкции против владельцев сети магазинов Mere, сообщила в пятницу, 9 мая, программа Латвийского ТВ "Панорама".

Пресс-секретарь МИД ЛР Диана Эглите сказала, что Латвия знакомится с решением Польши и оценит соответствующие действия.

"Мы выступаем за очень строгие санкции по отношению к тем, кто поддерживает развязанную Россией войну, и работа над предложениями по санкциям ведется непрерывно", - сказала Эглите.

Замначальника Службы финансовой разведки (СФР) Паулис Ильенков пояснил программе, что в настоящее время Mere может работать в Латвии легально, поскольку санкции против владельцев этой сети магазинов ввели конкретные страны - Польша и Украина, но эти меры действуют лишь на территории этих стран, в Латвии данные санкции соблюдать не обязаны.

Уже сообщалось, что МВД Польши ввело санкции против владельцев сети магазинов низких цен Mere за косвенную поддержку российской агрессии в Украине.

В санкционный список внесены польское предприятие Torgservis PL и персонально - российские граждане, братья Сергей и Андрей Шнайдеры, которым принадлежат акции этой компании номинальной стоимостью три миллиона евро.

Требование ввести санкции исходило от Государственной налоговой администрации (KAS) Польши, которая заявила, что предприятие "косвенно поддерживает российскую агрессию в Украине".

По мнению KAS, компания Torgservis PL "обладает финансовыми средствами и экономическими ресурсами, косвенно поддерживающими российскую агрессию в Украине". Санкции "косвенно сократят поступления в российский бюджет, из которых финансируется агрессия против Украины", заявляет KAS.

Включение в польский санкционный список означает арест всех финансовых активов и хозяйственных ресурсов юридического или физического лица, его исключение из процедур публичных закупок и конкурсов, а также запрет участия в деятельности с целью обойти данные ограничения. Частному лицу, если оно является иностранным гражданином, запрещается также въезд в Польшу, пишет Notes from Poland.

В Польше работало десять магазинов Mere, но все они были закрыты в 2022-м, после полномасштабного российского вторжения в Украину.

В 2024 году предприятие Torgservis PL в Польше открыло два магазина низких цен под брендом MyPrice. Один из них уже закрыт, второй пока работает. Недавно это предприятие также открыло в Варшаве магазин бренда "Моя цена", сообщает портал Wirtualna Polska.

В России братьям Шнайдерам принадлежит сеть магазинов низких цен "Светофор", куда входят около 2000 магазинов.

По сведениям KAS, против Шнайдеров ввела санкции и Украина.

Деятельность магазинов Mere в Латвии началась в марте 2021 года, ими управляет SIA Latprodukti. По данным сайта Firmas.lv, сейчас в Латвии 11 магазинов Mere. В 2023 году оборот Latprodukti составлял 20,637 миллиона евро - на 88,9% больше, чем в 2022-м, а прибыль компании возросла в несколько раз и достигла 748 тысяч 621 евро.

61% капитала Latprodukti принадлежит российскому гражданину Сергею Шнайдеру. Совладельцами компании являются также Евгений Пшеницын (20%), Андрей Шнайдер (12%), Валерий Яковлев (5%) и Андрей Вейкулайнен (2%).

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