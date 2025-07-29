Латвийцы стали меньше использовать природного газа: цифры

Потребление за первые пять месяцев составило 4,883 тераватт-часа (Твт/ч), тогда как за аналогичный период прошлого года - 5,08 Твт/ч природного газа.

В том числе в июне этого года в Латвии потреблено 198 287 мегаватт-часов (Мвт/ч) природного газа, что на 13,8% больше, чем за тот же месяц прошлого года.

В январе потребление составило 1,183 Твт/ч природного газа, что на 38,8% меньше, чем за тот же месяц прошлого года, в феврале - 1,654 Твт/ч (+24,2%), в марте - 947 559 Мвт/ч (+4,4%), в апреле - 554 795 Мвт/ч (+8,1%), в мае - 345 520 Мвт/ч (+56,1%)

Как сообщалось, в 2024 году по сравнению с 2023 годом потребление в Латвии природного газа выросло на 6,6% до 8,962 Твт/ч.

