Кристину Орбакайте спросят в Литве, кому принадлежит Крым: СМИ

«Я видел в Интернете фотографию, очень старую фотографию, где Орбакайте принимает какую-то награду от господина Путина. Если посмотреть на 20-летний период, то можно увидеть множество людей, которые были так или иначе связаны. Но их позиция по войне в Украине сейчас кажется более важной. У организаторов концерта есть возможность задать этот вопрос и представить общественности ответ», — заявил литовский премьер журналистам.

Концерт Орбакайте в Pramogu Arena запланирован на 31 мая.

На этой неделе социальные сети охватило возмущение по поводу концерта Орбакайте — певицы, имеющей литовское и российское гражданство. Критики отмечают, что певица публично не осуждает войну России в Украине, выступала в оккупированном Крыму осенью 2022 года, а в марте прошлого года передала 50 билетов на свой концерт в Санкт-Петербурге семьям российских солдат.

Певица родилась в Москве, но часть детства провела в Литве. Позже она переехала работать и жить в Россию, где стала популярной певицей и актрисой. В феврале 2002 года Орбакайте, как внучка гражданина Литвы получила литовское гражданство.