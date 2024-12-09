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Крипто-новости: зарабатывайте 1000 долларов в день на майнинге криптовалюты с помощью CryptoKeying

Реклама Редакция PRESS 9 декабря, 2024 11:03

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CryptoKeying, ведущая платформа для майнинга криптовалют, объявляет о запуске высококачественных инновационных услуг, призванных сделать майнинг криптовалют простым, быстрым и высокоприбыльным для подписчиков и инвесторов. Делая упор на простоту, прозрачность и расширение возможностей пользователей, CryptoKeying стремится изменить ландшафт облачного майнинга криптовалют.

Как майнить на CryptoKeying

Шаг 1. Посетите платформу CryptoKeying через браузер мобильного телефона или компьютера и нажмите, чтобы начать регистрацию.

Шаг 2. Получите бонус в размере 10 долларов США после создания учетной записи (ежедневный вход в систему — 0,60 доллара США).

Шаг 3. Выберите контракт. Просмотрите контракты, соответствующие вашему уровню инвестиций и целям. Каждый контракт предлагает различные преимущества для всех пользователей на выбор.

Шаг 4. Начните зарабатывать деньги: после покупки контракта ежедневная прибыль будет автоматически зачисляться на счет пользователя, и вы сразу же сможете начать накапливать богатство.

Например, высокодоходные контракты:

⦁【Контракт на опыт】: Сумма инвестиций: 100 долларов США, срок контракта 2 дня, общая прибыль: 100 долларов США + 6,6 долларов США.

⦁【WhatsMiner M30S+】: Сумма инвестиций: 500 долларов США, срок контракта 6 дней, общая прибыль: 500 долларов США + 36,6 долларов США.

⦁【Машина для майнинга биткойнов S19k Pro】: Сумма инвестиций: 1000 долларов США, период контракта 14 дней, общая прибыль: 1000 долларов США + 183,4 доллара США.

⦁【WhatsMiner M60S】: Сумма инвестиций: 3000 долларов США, период контракта 22 дня, общая прибыль: 3000 долларов США + 943,8 долларов США.

⦁【WhatsMiner M66S】: Сумма инвестиций: 5000 долларов США, период контракта 31 день, общая прибыль: 5000 долларов США + 2402,5 долларов США.

⦁【WhatsMiner M63S+】: Сумма инвестиций: 8000 долларов США, период контракта 46 дней, общая прибыль: 8000 долларов США + 5998,4 долларов США.

(Разные контракты имеют разную вычислительную мощность, разные суммы инвестиций и периоды инвестирования, а также разную доходность. Для получения подробной информации войдите на официальный сайт CryptoKeying, чтобы просмотреть больше контрактов.)

Инвестиционный случай:

Вложите $8000, чтобы приобрести контракт стоимостью $8000 [Shenma M63S+] со сроком экспирации 46 дней и дневной доходностью 1,63%.

Сумма пассивного дохода, которую пользователь может получать каждый день после успешной покупки = 8000 долларов США × 1,63% = 130,4 долларов США.

Через 46 дней ваш капитал и доход: 8000 долларов США + 128,8 долларов США × 46 дней = 8000 долларов США + 5998,4 долларов США = 13 998,4 долларов США.

Как заработать больше денег

У CryptoKeying есть способ заработать: партнерская программа

Пригласите друзей заработать деньги с помощью CryptoKeying, и вы получите денежное вознаграждение в размере 3% от суммы инвестиций вашего друга. Если ваши друзья снова пригласят своих друзей инвестировать, вы также можете получить денежное вознаграждение в размере 1,5% от суммы их инвестиций.

Например: если вы пригласите нескольких друзей заработать деньги и они вложат 10 000 долларов США, вы получите денежное вознаграждение в размере 300 долларов США; если ваши друзья пригласят больше людей заработать деньги и вложат 10 000 долларов США, вы также получите денежное вознаграждение в размере 150 долларов США;

CryptoKeying — это юридическая и финансово регулируемая компания по облачному майнингу, базирующаяся в Сурбитоне, Великобритания. Компания была основана в 2018 году и имеет профессиональное оборудование для майнинга биткойнов в более чем 190 странах мира. CryptoKeying выделяется в индустрии добычи криптовалюты, предоставляя финансовые услуги и возможность зарабатывать криптовалюту более чем 2,8 миллионам пользователей по всему миру.

Для получения дополнительной информации посетите официальный сайт: https://CryptoKeying.com/.

Или свяжитесь по электронной почте компании: info@CryptoKeying.com.

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