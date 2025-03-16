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Как видео в «ТикТок» помогло найти поджигателя; полиция и ГПСС напоминают — не жгите сухую траву!

Neatkarīgā Rīta Avīze 16 марта, 2025 15:12

ЧП и криминал 0 комментариев

Госполиция благодаря сообщению от населения о видеоролике, опубликованном в соцсети "ТикТок", нашла поджигателя сухой травы в Страупской волости Цесисского края, сообщает портал nra.lv.

Виновный в поджоге признал свою вину, против него начато административное дело.

Сообщение о видеоролике было получено Рижским региональным управлением Госполиции 9 марта. На видео был заснят мужчина, который, вероятно, жег прошлогоднюю траву. Информацию переслали в Южновидземский участок Видземского регионального управления Госполиции, где провели проверку, подтвердившую факт: сжигание старника имело место.

Административная комиссия Цесисского краевого самоуправления примет решение о размере штрафа. Сжигание прошлогодней травы, как напоминает Госполиция, в Латвии наказуемо - за него предусмотрен штраф от 280 до 700 евро для физического лица. Кроме того, это серьезная угроза жизни, имуществу людей и окружающей среде. Вышедший из-под контроля огонь распространяется очень быстро. Под угрозой могут оказаться жилые дома, леса и сельхозугодья.

Полиция призывает сообщать о каждом таком случае по номеру 112.

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