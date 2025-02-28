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Кабель Латвийского государственного центра радио и телевидения «заштопали»

© LETA 28 февраля, 2025 13:15

Новости Латвии 0 комментариев

Инженеры ГАО "Латвийский государственный центр радио и телевидения" (ЛГЦРТ) и экипаж судна по ремонту морского оптоволоконного кабеля утром в пятницу, 28 февраля, завершили соединение морского оптоволоконного кабеля, сообщили агентству ЛЕТА представители ЛГЦРТ.

ЛГЦРТ отмечают, что проверена работа кабеля, работа оборудования и соединений в Вентспилсе и Готланде и сейчас услуга для клиентов ЛГЦРТ полностью восстановлена.

Между поврежденными участками проложен новый участок кабеля длиной несколько сотен метров, соединенный муфтами. Работы по соединению длились более 30 часов и на данный момент еще продолжаются, так как кабель должен быть опущен на морское дно. В настоящее время погодные условия благоприятны для работы, и предполагается в течение дня работу полностью завершить.

Председатель правления ЛГЦРТ Гиртс Озолс отметил, что повреждение кабеля послужило ценным опытом для обеспечения непрерывности работы, четко дав понять, насколько важно при планировании инфраструктуры связи, а также путей передачи данных обеспечить их резервирование и готовность к различным кризисным ситуациям.

Во время повреждения кабеля пользователи не ощутили обрывов связи, что стало возможным благодаря продуманным и превентивным действиям ЛГЦРТ и операторов электронной связи, подчеркнул Озолс.

Как сообщалось, подводный оптоволоконный кабель ЛГЦРТ был поврежден на участке Вентспилс-Готланд в шведских экономических водах примерно в 130 километрах от побережья Латвии 26 января.

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