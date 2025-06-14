Иранское государственное телевидение также передаёт, что иранская ПВО сбила как минимум один израильский истребитель, а его пилот был взят в плен.

По данным представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авихая Адрея, с территории Ирана было выпущено менее 100 ракет в двух волнах. Большинство из них были перехвачены или не достигли целей. Он отметил, что были повреждены несколько зданий, в том числе из-за обломков, оставшихся после перехвата ракет

Армия Израиля заявила, что в рамках продолжающихся ударов по Ирану в пятницу нанесла удар также по его ядерному объекту в Исфахане.

«Сейчас я могу подтвердить, что мы нанесли удар по ядерному объекту в Исфахане. Операция продолжается», — сообщил журналистам представитель армии, бригадный генерал Эфи Дефрин.

Он добавил, что с начала операции в ночь на пятницу были поражены более 200 целей, и воздушные удары продолжаются.

В то же время на пресс-конференции, транслировавшейся по телевидению, Дефрин признал, что Иран всё ещё способен нанести Израилю серьёзный ущерб.

В Иерусалиме звучали сирены воздушной тревоги, журналисты сообщали о слышимых взрывах над городом.

Взрывы также были слышны в Тель-Авиве.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опубликовал заявление, в котором говорится, что Израиль начал «целенаправленную военную операцию с целью нейтрализовать угрозу, которую представляет Иран для выживания Израиля».

«Эта операция продлится столько дней, сколько потребуется», — указал Нетаньяху.

«В последние месяцы Иран предпринял шаги, которых раньше не делал, чтобы использовать обогащённый уран в качестве оружия. Если Иран не будет остановлен, он сможет создать ядерное оружие в очень короткие сроки. Это может случиться в течение года. Это может случиться через несколько месяцев, менее чем за год», — говорится в заявлении премьер-министра Израиля.

Тем временем министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи назвал удары Израиля по Ирану объявлением войны, сообщает иранское агентство IRNA.

Министр заявил, что Израиль нарушил все красные линии и призвал Совет Безопасности ООН немедленно заняться разрешением этого инцидента.

После первых ударов Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что в результате израильских авиаударов был поражён крупнейший иранский ядерный объект в Натанзе. Однако повышения уровня радиации зафиксировано не было, добавили в агентстве.

Военные эксперты в интервью CNN отметили, что Иран в течение многих лет укреплял свои ядерные объекты от возможных военных ударов, что значительно усложняет их полное уничтожение. В этих объектах используется специализированный армированный бетон, а некоторые подземные сооружения соединены туннелями с поворотами на 90 градусов, что ещё сильнее осложняет ситуацию, отметили эксперты.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Соединённые Штаты не участвовали в ударах Израиля по Ирану и предупредил Иран не направлять свои действия против интересов или персонала США.

В ответ на израильские удары по Ирану и с учётом возможных ответных атак со стороны Тегерана США перемещают военные ресурсы, включая корабли, на Ближний Восток, заявили в пятницу два американских чиновника. Американские вооружённые силы уже несколько дней проводят меры предосторожности в регионе, в том числе добровольную эвакуацию военнослужащих с региональных баз.

Иран возобновил свою ядерную программу в 2019 году после того, как США в предыдущем году при президенте Трампе в одностороннем порядке вышли из заключённого в 2015 году ядерного соглашения между Тегераном и мировыми державами и восстановили экономические санкции против Ирана.

Переговоры между Вашингтоном и Тегераном о новом ядерном соглашении возобновились в апреле, однако после первоначального оптимизма президент США Дональд Трамп заявил, что больше не так уверен в достижении соглашения.